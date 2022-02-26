Люди зі зброєю можуть завадити ворогу переміщатись, – Резніков сказав, як

Прості українці з власною зброєю можуть допомогти блокувати переміщення техніки ворога.

Щоб це зробити можна вже долучатися до роботи блокпостів. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Вже зараз ви можете долучатись до влаштування блокпостів, блокування переміщень колон техніки ворога, виконувати інші поставленні командуванням Сил ТрО завдання, використовуючи власну зброю,

– додав Резніков.

Щоб отримати серйозну оборонну зброю, добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ) мають бути відповідним чином оформлені. А також залучені до єдиного плану дій.

Як створити ДФТГ у вашому селищі, містечку: алгоритм дій

• ініціативна група разом з керівником органу місцевого самоврядування має подати пропозицію до командира відповідного підрозділу Сил ТрО (батальйону, бригади), який діє на вашій території.

Адреси підрозділів можна перевірити на сайті Сил ТрО – www.sprotyv.in.ua

• На підставі проявленої ініціативи командувач Сил ТрО приймає рішення про створення ДФТГ та призначення командира.

Потім це рішення має схвалити головнокомандувач Збройних Сил. Він також ухвалює рішення про забезпечення ДФТГ тими чи іншими видами озброєння.

Мережа ДФТГ буде важливим чинником протидії ворожим диверсантам, а також порушуватиме логістику окупантів. Це – величезний внесок у спільну перемогу,

– додав Резніков.

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