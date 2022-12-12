"Люди знатимуть": як Рівненщина оборонятиметься у випадку наступу з Білорусі

Загроза наступу з Білорусі на територію України, на жаль, досі існує. Однак регіони, які межують з Білоруссю, готові до будь-яких сценаріїв. Зокрема готується і Рівненщина.

Про підготовку регіону розповів голова Рівненської ОВА Віталій Коваль в інтерв'ю. Керівник військової адміністрації підкреслив, що якщо ворог перетне державний кордон – люди одразу про це знатимуть.

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Як Рівненщина готується до можливого наступу

Віталій Коваль відзначив, що на тлі інформації про загрозу вторгнення, певний час в адміністрації області були думки "досить лякати, йдіть вже", однак після відвідин Чернігівщини й Херсонщини керівник ОВА каже, що краще хай лякалки з боку Білорусі надалі залишаються лякалками.

Хай краще вони нас лякають, але не йдуть. Навіть при тому, що ми готові, навіть при тому, що ми відіжмемо у них якусь техніку. Але не потрібно цієї бравади,

– наголосив Коваль.

Однак керівник ОВА наголосив на тому, що не потрібно впадати у паніку, адже роздуми про те "підуть чи не підуть" ніяк не допоможуть, а радше нашкодять. Та якщо самопроголошений президент Лукашенко віддасть наказ про наступ, то люди точно знатимуть про це, як тільки ворог перетне кордон.

У момент, коли вони (окупанти – 24 канал перетнуть кордон, люди про це будуть знати,

– підкреслив Коваль.

Голова ОВА запевнив, що це не занадто пізно. За його словами, пізно буде, якщо не відбудеться нарада з оборони області та не відбудеться ставки з військовими.

Загроза наступу з Білорусі: головне

Від початку повномасштабного російського вторгнення питання безпосереднього вступу Білорусі у війну періодично загострюється через маневри росіян та білорусів на Півночі.

Попри те, мусимо відзначити, що Білорусь, якою керує режим Лукашенка, є співучасницею війни Росії проти України, адже з її території 24 лютого розпочалося вторгнення на Київщину, що призвело до окупації Чорнобильської АЕС та низки населених пунктів, зокрема Бучі, Ірпеня, Гостомеля та Бородянки. Крім того, з білоруської території російські війська завдають ракетних ударів та запускають іранські дрони-камікадзе.

Також режим Лукашенка активно надає свою зброю окупантам, що більше виглядає як спроба самопроголошеного президента відкупитися від участі у війні, адже він розуміє, що це матиме катастрофічні наслідки для нього самого.

Зараз у Білорусі триває так зване уточнення даних військового обліку, за яким військовозобов'язаних викликають до військкомату. Ймовірно, це може бути підготовкою до майбутньої мобілізації або ще одна спроба загострення загрози для залякувань.