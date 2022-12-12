"Люди знатимуть": як Рівненщина оборонятиметься у випадку наступу з Білорусі

12 грудня 2022, 19:00
Читать новость на русском

Джерело:

"Українська правда"

Загроза наступу з Білорусі на територію України, на жаль, досі існує. Однак регіони, які межують з Білоруссю, готові до будь-яких сценаріїв. Зокрема готується і Рівненщина.

Про підготовку регіону розповів голова Рівненської ОВА Віталій Коваль в інтерв'ю. Керівник військової адміністрації підкреслив, що якщо ворог перетне державний кордон – люди одразу про це знатимуть.

Зверніть увагу Танки та міномети: окупанти в Білорусі перемістили свою техніку до кордону з Україною

Як Рівненщина готується до можливого наступу

Віталій Коваль відзначив, що на тлі інформації про загрозу вторгнення, певний час в адміністрації області були думки "досить лякати, йдіть вже", однак після відвідин Чернігівщини й Херсонщини керівник ОВА каже, що краще хай лякалки з боку Білорусі надалі залишаються лякалками.

Хай краще вони нас лякають, але не йдуть. Навіть при тому, що ми готові, навіть при тому, що ми відіжмемо у них якусь техніку. Але не потрібно цієї бравади,
– наголосив Коваль.

Однак керівник ОВА наголосив на тому, що не потрібно впадати у паніку, адже роздуми про те "підуть чи не підуть" ніяк не допоможуть, а радше нашкодять. Та якщо самопроголошений президент Лукашенко віддасть наказ про наступ, то люди точно знатимуть про це, як тільки ворог перетне кордон.

У момент, коли вони (окупанти – 24 канал перетнуть кордон, люди про це будуть знати,
– підкреслив Коваль.

Голова ОВА запевнив, що це не занадто пізно. За його словами, пізно буде, якщо не відбудеться нарада з оборони області та не відбудеться ставки з військовими.

Загроза наступу з Білорусі: головне

Від початку повномасштабного російського вторгнення питання безпосереднього вступу Білорусі у війну періодично загострюється через маневри росіян та білорусів на Півночі.

Попри те, мусимо відзначити, що Білорусь, якою керує режим Лукашенка, є співучасницею війни Росії проти України, адже з її території 24 лютого розпочалося вторгнення на Київщину, що призвело до окупації Чорнобильської АЕС та низки населених пунктів, зокрема Бучі, Ірпеня, Гостомеля та Бородянки. Крім того, з білоруської території російські війська завдають ракетних ударів та запускають іранські дрони-камікадзе.

Також режим Лукашенка активно надає свою зброю окупантам, що більше виглядає як спроба самопроголошеного президента відкупитися від участі у війні, адже він розуміє, що це матиме катастрофічні наслідки для нього самого.

Зараз у Білорусі триває так зване уточнення даних військового обліку, за яким військовозобов'язаних викликають до військкомату. Ймовірно, це може бути підготовкою до майбутньої мобілізації або ще одна спроба загострення загрози для залякувань.

Автор: Іван Магуряк