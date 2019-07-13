Люди готові йти на компроміси щодо війни, – Бебешкіна пояснила, чому

Жителі Сході готові на компроміси по мові, нейтрального статусу, але не підтримують автономії або особливого статусу.

Чим ближче до фронту, тим вище готовність українців до компромісів з ватажками псевдореспублік, сказала директор фонду Демократичні ініціативи, соціолог Ірина в інтерв'ю "Українському тижню".

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За її словами, люди в більшості своїй вважають, що проблему слід вирішувати мирним шляхом і завдяки компромісам.

Такої думки дотримуються більше половини респондентів. Однак ми пропонуємо перелік можливих компромісів, і виявляється, що люди не згодні на ключові з них. Це якщо говорити про країну в цілому,

– розповіла Бекешкіна.

Вона додала, якщо подивитися на розподіл Схід – Захід, то на Сході готові на компроміси по мові, нейтрального статусу, але не підтримують автономії або особливого статусу.

"А ось що виросло, то це готовність вести переговори з так званими керівниками псевдореспублік. Там є чітке регіональне ділення. Я сказала б так: чим ближче до фронту, тим вище готовність до компромісів. Люди дуже втомилися, і це зрозуміло", – сказала Бекешкіна.

Проте, вона зазначила, що згодні не на будь-які компроміси, зокрема, автономний статус не підтримується ні в Донецькій, ні в Луганській областях (мова йде про контрольовані Україною території).

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Раніше, згідно із загальнонаціональним опитуванням, що проводилося фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України, навпаки визначили, що громадяни не готові йти на компроміси з агресором щодо конфлікту на Донбасі.

Як минула остання доба на Донбасі?Упродовж доби 12 липня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброєю. Унаслідок обстрілів 1 військовослужбовець отримав поранення та 1 – бойове травмування.