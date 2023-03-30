"Людина-Сатана" побив рекорд Гіннеса: його голову прикрашають відразу 33 роги – вражаючі фото

Знайомтеся, це Мішель "Діабао" Праддо. Він встановив собі 33 імплантати рогів на голові. І це лиш один з елементів його перевтілення у "Людину-Сатану".

Чоловікові з Бразилії 47 років. Він має по чотири роги з обох боків голови. Крім того, кілька імплантів у нього під шкірою чола. Сам Мішель Праддо розповідає, що є третьою людиною у світі, якій видалили кінчик носа. Зауважимо, що це вкрай небезпечна процедура.

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Рекордсмен з рогових імплантатів

Мішель вражає усіх своєю зовнішністю. А ця кількість імплантатів на його голові дозволила йому побити рекорд Гіннеса. А щоб підтвердити свій рекорд він вирушив до Італії, де взяв участь у телепрограмі "Lo Show Dei Record".

Попередній рекордсмен мав ледь не вдвічі менше імплантатів у голові. Їхня загальна кількість – 18.

Це було щось дуже особливе і сюрреалістичне. Здійснилася мрія потрапити до Книги рекордів Гіннеса, а також поїхати в Європу,

– зауважив він.

Чоловік зворушений тим, що зміг побити рекорд. Він зауважив, що це досвід, який він назавжди збереже у своєму серці та пам'яті.

Упродовж років змінював своє тіло

Мішель, якого всі знають як "Людину-Сатану", впродовж років працював над модифікацією тіла. Усе для того, щоб здобути диявольську зовнішність.



Тіло чоловіка на понад 80% вкрите татуюваннями / Фото з інстаграму "Людини-Сатани"

Зауважимо, що Мішель – тату-майстер з 25-річним стажем. Чоловік пройшов кілька процедур, щоб змінити своє тіло. Він видалив собі вуха, ніс, соски та безіменний палець. Крім того, понад 80% його тіла, включно з очними яблуками, вкриті татуюваннями. З цікавого, Мішель один зі своїх ампутованих сосків не викинув, а з'їв.

До слова, він не планує зупинятися на досягнутому. Він прагне здобути титул людини, яка пройшла найбільшу кількість модифікацій свого тіла у світі.

Зауважимо, що Мішель одружений ось уже 10 років. Його кохана Керол, до слова, носить титул "Жінка-демон". Вона сама здійснила чимало модифікацій і допомогла на цьому шляху своєму чоловікові.

Я татуювальник уже 25 років, більшість своїх татуювань я роблю у тату-майстрів та професіоналів. Я зосереджуюсь на чорних і брутальних татуюваннях, тобто таких, де ви зафарбовуєте значну частину тіла,

– зауважив він.



Для перевтілення чоловік видалив кінчик носа / Фото newsflash

Чоловік додав, що має високу терпимість до болю. І що не проти витримати ще більшу кількість процедур, щоб досягнути поставлених ним цілей. Водночас він зізнався, що значно більше страждає після процедур, ніж під час них.