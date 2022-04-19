Людині вибухом відірвало стопу: моторошне відео з Харкова після обстрілів 18 квітня

Російські війська 18 квітня продовжили обстріли житлових кварталів Харкова. Загалом загинуло кілька людей. Одному з місцевих жителів вибухом відірвало стопу.

Обстріли почалися посеред дня, коли багато жителів міста були не біля укриттів. Як виглядало місто після цього – в ексклюзивному репортажі 24 каналу.

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Росіяни обстріляли в цей день одразу кілька житлових районів. Вони пошкодили житлові багатоповерхівки та цивільну інфраструктуру.

Під час першого обстрілу постраждав мікрорайон, де був волонтерський центр. Тоді загинула людина, якій відірвало стопу. На тротуарі залишилося багато крові, пакети й розкрита парасолька.

Також у цей момент поранили 6 осіб. Серед них були не лише дорослі, а й діти. Під час другого обстрілу вже загинули 3 людини.

Один із вбитих Росією чоловік тоді просто вийшов по воду. Проте він так і не повернувся додому, де на нього чекали рідні.

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