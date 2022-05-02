"З людьми щось трапляється, не завжди зрозуміло що": Міноборони про Герасимова

В українському Міноборони не змогли ані підтвердити, ані спростувати інформацію про поранення начальника генштабу Росії Валерія Герасимова. Однак на війні можливо різне.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального марафону, передає 24 канал.

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Маляр зазначила, що розуміє, що люди чекають на деталі, але у час війни оборонне відомство має дещо інші пріоритетні задачі, аніж інформування.

Це війна, з людьми, буває, щось трапляється і не завжди зрозуміло, що саме. Що ми робимо? Ми виконуємо певні бойові задачі та всі очікують, що під час війни мусить бути таке ж інформування, як і в мирний час, тобто швидко й офіційно,

– сказала заступниця міністра оборони.

Натомість, за словами Маляр, функція суто інформування під час війни з боку оборонного відомства відходить на інших план, а на першому плані є оборонні задачі.

Поранення Герасимова: як це було та що кажуть в Україні

Раніше авторитетні ЗМІ повідомили, що у районі Ізюма внаслідок великого артилерійського удару ЗСУ зазнав поранення начальник російського генштабу Валерій Герасимов. Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Герасимов нібито отримав осколкове поранення правої гомілки.

Своєю чергою радник глави Офісу Президента Олексій Арестович підтвердив удар по командному пункту під Ізюмом. За його словами, майже 200 убитих внаслідок ударів по російських штабах протягом 5 діб – це те, що встановлено, але насправді їх більше. Водночас, чи був там Герасимов – точно поки що не можна сказати.

Й українські, й американські військові експерти називають присутність такого високопоставленого чиновника на передовій незвичайним явищем. Західні військові аналітики пояснюють це зростанням безладу всередині російських сил.

Тим часом журналісти The New York Times із посиланням на дані розвідки заявили, що Герасимов справді був під Ізюмом, що на Харківщині. Він протягом останніх кількох днів перебував на Сході України.

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