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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Людям старшого віку бракує елементарних навичок пошуку роботи, – економіст

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Ольга Купець
Ольга Купець / Facebook

Люди старшого віку, які багато років працювали на одному місці, часто не мають навіть навичок пошуку роботи.

Таку думку в інтерв’ю 24 каналу висловила доцент Київської школи економіки, консультант Світового банку та Міжнародної організації праці Ольга Купець.

За її словами, захист працівників на ринку праці має бути побудовано таким чином, щоб людина, яка раптом втрачає роботу, знала, що вона може звернутись до служби зайнятості, отримувати там не лише допомогу по безробіттю, яка покриватиме витрати під час періоди пошуку роботи, але й мати можливість перепідготовки або оновлення професійних навичок, підтримки в організації власної справи чи в працевлаштуванні на наявні вакансії із гідним рівнем зарплати. Тоді працівник знає, що навіть у разі втрати попереднього місця роботи він може знайти достатньо швидко знайти роботу, можливо в іншому секторі і на іншу посаду.

Минулого року я робила дослідження, яке показало, що у нас молодь дуже мобільна на ринку праці порівняно з багатьма іншими країнами з перехідною економікою, вона готова змінювати робочі місця, якщо щось її не задовольняє. Але люди старшого віку, які багато років працювали на одному місці, часто не мають навіть навичок пошуку роботи, не знають як написати резюме, як шукати роботу, як поводитись на співбесіді, якщо їх зрештою туди запрошують,
– наголосила Купець.

Вона додала, що люди старшого віку мають хороші технічні навички, але не вміють шукати роботу і не володіють тими м'якими навичками, які зараз на ринку потрібні. Тому працівники старшого віку часто залишаються зі своїми роботодавцями, незважаючи на затримки зарплати, її низький рівень чи погані умови праці. А якщо вони втрачають роботу, то мають дуже великий ризик довготривалого безробіття чи роботи у неформальному секторі.

"Через це я вбачаю дуже важливу роль держави у питанні навчання дорослого населення, причому потрібно починати з розвитку корисних "м’яких" (соціо-емоційних, некогнітивних) навичок. Навчання впродовж життя поряд з ефективними заходами активної політики зайнятості і справедливою системою соціального захисту є основними компонентами захисту працівників на ринку праці у ширшому, більш сучасному, розумінні", - додала експерт.

Більше читайте у повній версії інтерв’ю: Чому не варто економити на відпустках і гнатися за вищою освітою: поради від економіста

Теги: Новини України Новини політики Ринок праці Освіта
Джерело: 24 канал
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