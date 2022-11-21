Люксембург передає Україні позашляховики "Хамві": основні характеристики

Міжнародні партнери продовжують допомагати Україні протистояти російському агресору. Люксембург передає нашим захисникам позашляховики "Хамві".

Про це 21 листопада повідомив міністр оборони Люксембурга Франсуа Бауш. Детальніше про "Хамві" розповідає 24 канал.

До речі ЗСУ вперше з початку нападу Росії показали Humvee у дії

Люксембург передає нашим воїнам позашляховики "Хамві"

Бауш наголосив, що армія та Міноборони Луксембургу підтримують Збройні Сили України. Тож надіслали додаткові високомобільні багатоцільові колісні автомобілі – Humvee.

Вони ("Хамві" – 24 канал) посилять Україною у здійсненні її права на самооборону. Люксембург підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно,

– підкреслив міністр оборони Люксембурга.

Втім, скільки саме "Хамві" відправлять в Україну, високопосадовець не уточнив.



Люксембург передає Україні "Хамві" / Фото з твітеру Франсуа Бауша

Українські воїни отримають позашляховики "Хамві" / Фото з твітеру Франсуа Бауша

Що відомо про "Хамві"

"Хамві" – це американський військовий позашляховик підвищеної прохідності, що стоїть на озброєнні багатьох країн світу. Він придатний для транспортування та десантування.

Його взяли на озброєння у США ще у 1980-х роках. На базі "Хамві" було створено різні модифікації: основний військовий автомобіль, легка вантажівка, автомобіль швидкої допомоги, мобільні РЛС та ЗРК, інженерні та броньовані машини тощо.

Усі варіанти мають загальне шасі, двигун і трансмісію, а також 44 взаємозамінні деталі, встановлені в різних положеннях. У позашляховику можна перевозити військове обладнання, зокрема, кулемети та пускові установки протитанкових ракет.

"Хамві" можуть розвивати швидкість до 113 кілометрів на годину. Тактико-технічні характеристики:

Довжина – 4600 міліметрів

Ширина – 2100 міліметрів.

Висота – 1800 міліметрів.

Кліренс – 410 міліметрів.

Колісна база – 3300 міліметрів.

Колія задня – 1829 міліметрів.

Колія передня – 1829 міліметрів.

Маса – 2676 кілограмів.

Повна маса – 4672 кілограми.

Вантажопідйомність –2 тонни.

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