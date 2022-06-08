Люксембург заморозив активи підсанкційних росіян на майже 4,3 мільярда євро

В Люксембурзі банки заморожують грошові активи російських громадян, які потрапили під санкції. Свої гроші не можуть повернути приблизно 100 людей.

Банки та інші фінансові установи Великого Герцогства Люксембурга вже заморозили майже 4,3 мільярда євро активів росіян та їхніх компаній, які потрапили під санкції.

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У міністерстві фінансів Люксембургу заявили, що лютневе повномасштабне вторгнення Росії в Україну спричинило низку фінансових покарань з боку Європейського Союзу, США, Великої Британії та інших країн. Люксембург також долучився до санкції – майже сотня громадян Росії, які підпали під економічні обмеження, не можуть отримати свої гроші та передати активи.

Активи включають банківські депозити та цінні папери понад 90 осіб та 1100 юридичних осіб, ідентифікованих через реєстри підприємств і компаній Люксембургу, йдеться у повідомленні міністерки фінансів Люксембургу Юріко Бакес.

За підрахунками, після місяця від початку повномасштабного вторгнення Люксембург заморозив російських активів на 2,5 мільярда євро. Після оприлюднення цієї інформації місцева опозиція висловила сумніви, що люксембурзький уряд заблокував усі багатства російських олігархів та активи їх компаній.

У вівторок парламентський комітет зустрівся з міністром фінансів Юріко Бакесом, щоб розглянути виконання санкцій Люксембургом та їх можливий вплив на фінансовий сектор країни.

Законодавство Люксембургу зобов’язує міністерства фінансів і юстиції, наглядові органи та саморегульовані організації контролювати дотримання санкцій.

За весь час повномасштабної війни Росії проти України Люксембург заморозив вже 4,3 мільярда євро російських олігархів.

Що ще під санкціями в Люксембурзі

Під санкціями перебуває принаймні 1 зареєстрований у Люксембурзі літак, що належить російському олігарху Роману Абрамовичу. Реактивний підшипник Gulfstream G650ER LX-RAY, який, як вважають, коштує приблизно 60 мільйонів доларів, експлуатується компанією Global Jet Luxembourg, яка базується в селі Есперанж.

Другий літак Абрамовича, Boeing 787-8 вартістю близько 350 мільйонів доларів, також був арештований американським суддею, повідомляє Міністерство юстиції США в понеділок.

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