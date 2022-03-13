Мабуть, везуть памперси для війська Росії, – активіст про блокування фур на кордоні з Польщею

Російські та білоруські вантажівки везуть до Польщі, попри санкції, безліч товарів. Українські активісти продовжують блокувати їм дорогу.

Про ситуацію на кордоні розповів один з очевидців та журналіст Євген Клімакін. За його словами, до російського вторгнення в Україну на польсько-білоруському кордоні були черги по 20 кілометрів.

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Активіст: Черга з фур приблизно 30 кілометрів

Як зауважив активіст, санкції діють. Небагато вантажів їде, але все ж таки вони є. Це вже 2 поспіль день блокування.

Ми питаємо, що у них (у фурах – 24 канал). Сміялись, що, мабуть, памперси для російського війська,

– згадав він.

Ціль активістів, наголосив Клімакін, зупинити повністю транспорт. Мовляв, щоб узагалі жодні російські та білоруські вантажівки не їздили.

"Тут черга уже, я думаю, під 30 кілометрів стоїть із російських та білоруських вантажівок", – припустив він та сказав, що люди продовжують гуртуватись, приходячи з прапорами України та Польщі.

Як блокують білоруські та російські фури: дивіться відео