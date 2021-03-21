На Мадагаскарі відмовилися вакцинувати населення на користь напою з трави

Влада Мадагаскару не поспішає закуповувати вакцину проти коронавірусу. Натомість країна продовжить поїти населення "чудодійним" напоєм з поширеної трави.

Таку заяву зробив президент країни Андрі Радзуеліна. Водночас очільник Мадагаскару не виступає категорично проти щеплень.

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Позиція влади

Як пояснив Радзуеліна, наразі країна перебуває у "наглядовій фазі". Тобто влада спостерігає за досвідом вакцинації інших вакцин, оцінює побічні ефекти.

Яка альтернатива вакцинації

Ще у 2020 році Радзуеліна представив напій на основі полину під назвою COVID-Organics. Саме його на Мадагаскарі використовують для боротьби з коронавірусом.

Кілька африканських країн замовили або висловили зацікавленість у засобі COVID-Organics. Тонізуючий напій отримують з гіркого полину (рослини з доведеною ефективністю в лікуванні малярії) та інших місцевих трав.

Цікаво, що полин нерідко використовують ще й у кулінарії, до прикладу, як спецію.

Яка ситуація з COVID-19 на Мадагаскарі

За весь час пандемії коронавірусу на острівній країні зафіксували 22 275 випадків зараження COVID-19. З них 345 хворих померли, ще 20 918 осіб одужали.

зараження COVID-19. З них 345 хворих померли, ще 20 918 осіб одужали. Максимальну кількість нових хворих за добу – 1 201 випадок – зафіксували відносно нещодавно. Сталося це 13 березня.

У середньому на Мадагаскарі повідомляють про 100 – 170 нових випадків щодня.

Дослідження ВООЗ не довели ефективність цього препарату для боротьби з коронавірусом.

Дані: Worldometers