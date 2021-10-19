У Мадриді люди захопили музей Прадо: назвались "жертвами ріпакової олії"

У Мадриді 6 людей захопили один із залів музею Прадо. Вони погрожували вчинити самогубство у прямому ефірі.

Протестувальники поставили свої вимоги. Вони назвали себе "жертвами ріпакової олії".

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Які вимоги людей

Протестувальники заявили, що в 1981 році отруїлись неякісною ріпаковою олією. Тому тепер вони вимагають від уряду і прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса негайної реакції і допомоги.

Однією з вимог була зустріч Санчеса з Асоціацією, представники якої влаштували акцію. Просили, щоб це сталось до кінця жовтня.

Учасники протесту тримали банер, на якому було зазначено про вимогу зустрічі, хоч з моменту отруєння пройшло вже 40 років.

Ми не жебраки. Багато постраждалих людей, які не змогли працювати достатньо, щоб завтра мати пенсію. Потрібно визнати інвалідність, яку ми маємо,

– мовилось у заяві протестувальників.

Чому саме музей Прадо

Музей Прадо протестувальники обрали, бо хотіли привернути багато уваги до акції. До речі, двох людей затримали. Саме вони погрожували випити смертельну дозу таблеток.

Масове отруєння олією в Іспанії: що відомо

У 1981 році в Іспанії тисячі людей дійсно отруїлись ріпаковою олією. Її продавали для внутрішнього споживання, але там була отруйна речовина анілін. У результаті загинули близько 3000 людей, а постраждали – близько 20 тисяч.

Щоправда, точні причини отруєння не встановили.