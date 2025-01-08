У Венесуелі, можливо, затримали трьох українців: їх звинувачують у підготовці теракту

Президент Венесуели Ніколас Мадуро повідомив про арешт семи іноземців, серед яких нібито є громадяни України. Їх звинувачують у плануванні терактів напередодні його інавгурації.

Інавгурація Мадуро запланована на 10 січня 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на EFE.

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Що відомо про ймовірне затримання українців у Венесуелі

За заявою Мадуро, 7 січня венесуельські сили безпеки затримали двох американців, двох колумбійців і трьох українців. Президент стверджує, що вони брали участь у підготовці "терористичних атак", спрямованих на виконавчого віцепрезидента Делсі Родрігеса, державні установи та ключову інфраструктуру країни.

Сьогодні ми затримали сімох іноземних найманців, зокрема двох ключових з США,

– заявив Мадуро.

За даними місцевої влади, загалом арештовано вже 125 осіб, яких підозрюють у змові проти боліваріанського режиму.

Мадуро готується до своєї третьої інавгурації, що стала можливою після оголошення його переможцем президентських виборів 28 липня 2024 року. Однак виборчий процес супроводжувався звинуваченнями у фальсифікаціях з боку опозиції. Вони наполягають, що справжнім переможцем став їхній лідер Едмундо Гонсалес Уррутія.

Після оголошення результатів у Венесуелі спалахнули протести. 2 серпня США офіційно визнали Гонсалеса переможцем. У відповідь 3 вересня венесуельський суд видав ордер на арешт 75-річного опозиціонера, змусивши його 8 вересня емігрувати до Іспанії.