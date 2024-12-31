TikTok притягнули до відповідальності

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Згідно з рішенням суду, TikTok був притягнутий до відповідальності за небезпечні челенджі.

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Виконання цих челенджів спричинило смерть трьох дітей віком 12, 13 і 14 років, а також численні поранення серед інших учасників.

Вони передбачали використання небезпечних хімічних речовин, що, за словами президента Венесуели Ніколаса Мадуро, становило серйозну загрозу для життя дітей.

Звинувачення TikTok

У нещодавньому рішенні судді розкритикували TikTok за "відсутність належного контролю" над контентом, який поширюється на платформі. Як наслідок, компанію зобов'язали сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів доларів протягом наступних десяти днів. Крім того, TikTok зобов'язали відкрити офіс у Венесуелі, щоб посилити контроль і нагляд за своєю діяльністю в країні.