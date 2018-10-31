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      Мадуро покладається на Росію у питанні забезпечення економічної незалежності Венесуели

      262 Читать новость на русском
      Ніколас Мадуро
      Ніколас Мадуро / Фото з відкритих джерел

      Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що сподівається на Росію у питанні забезпечення економічної незалежності країни.

      Про це Ніколас Мадуро повідомив у своєму Twitter.

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      Венесуельський лідер зробив таку заяву за підсумками зустрічі у вівторок з російською делегацією на чолі із заступником міністра фінансів Росії Сергієм Сторчаком.

      Екстраординарна робоча зустріч із заступником міністра фінансів і робочою командою економічних експертів Російської Федерації. Обговорили ідеї, які допоможуть нам в удосконаленні нової продуктивної моделі, щоб остаточно зміцнити нашу економічну незалежність,
      – написав Мадуро.

      Він наголосив, що мова йде про подолання рентної економічної моделі. У зустрічі брали участь також представники Центрального банку Росії, скарбниці та низки інших російських відомств.

      Додамо, що у Венесуелі вже довгий час триває економічна криза. За прогнозами Міжнародного валютного фонду, до кінця 2018 року рівень інфляції в країні може досягти 1 мільйона відсотків. Це робить ситуацію у Венесуелі схожою на ту, що склалася у Зімбабве в кінці 2000-х років. З четверга, 25 жовтня, по вівторок, 30 жовтня, курс долара на "чорному" ринку Венесуели виріс майже на 20 відсотків – з 201 до 240 суверенних боліварів.

      Теги: Новини політики Венесуела Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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