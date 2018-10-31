Мадуро покладається на Росію у питанні забезпечення економічної незалежності Венесуели

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що сподівається на Росію у питанні забезпечення економічної незалежності країни.

Про це Ніколас Мадуро повідомив у своєму Twitter.

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Венесуельський лідер зробив таку заяву за підсумками зустрічі у вівторок з російською делегацією на чолі із заступником міністра фінансів Росії Сергієм Сторчаком.

Екстраординарна робоча зустріч із заступником міністра фінансів і робочою командою економічних експертів Російської Федерації. Обговорили ідеї, які допоможуть нам в удосконаленні нової продуктивної моделі, щоб остаточно зміцнити нашу економічну незалежність,

– написав Мадуро.

Він наголосив, що мова йде про подолання рентної економічної моделі. У зустрічі брали участь також представники Центрального банку Росії, скарбниці та низки інших російських відомств.

#EnVivo | Palacio de Miraflores | Reunión con asesores, expertos e investigadores en materia económica y financiera de la Federación Rusa, en aras de trascender el modelo económico rentista. ¡Independencia Económica! https://t.co/cApdo56edv — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 30 жовтня 2018 р.

Додамо, що у Венесуелі вже довгий час триває економічна криза. За прогнозами Міжнародного валютного фонду, до кінця 2018 року рівень інфляції в країні може досягти 1 мільйона відсотків. Це робить ситуацію у Венесуелі схожою на ту, що склалася у Зімбабве в кінці 2000-х років. З четверга, 25 жовтня, по вівторок, 30 жовтня, курс долара на "чорному" ринку Венесуели виріс майже на 20 відсотків – з 201 до 240 суверенних боліварів.