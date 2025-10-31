Відповідну заяву Роберт "Мадяр" Бровді зробив у креативному ролику "Харош бігати від армії – час літати!", пише 24 Канал.

Що сказав командувач СБС?

"Мадяр" наголосив, що СБС – це система, яка працює, і її слід масштабувати. За його словами, настав час нарощування застосування.

Нас стане 5%. Дрони чекають на пілотів, а не навпаки. Оголошую набір до складу СБС. Понад 15 000 вакансій, половина з яких – спеціальності з мирного життя. Електроніки та програмісти. Конструктори та проєктні менеджери. Майстри на всі руки та звісно – оператори дронів. Ти потрібен тут і зараз. Харош бігати – час літати, стираючи окупанта. Набирай три літери в інтернеті – СБС. І приєднуйся до одного з 12 підрозділів "птахів",

– звернувся "Мадяр" до українців.

Він також пояснив, що зараз СБС становлять лише 2% від війська, проте кожна третя ціль знищена завдяки їм.

"Харош бігати від армії – час літати!": дивіться пост

Дрон став основним засобом сучасної війни. Хробак суне та лягає у промислових об’ємах. За 4 місяці – 113 307 підтверджених знищених цілей на рахунку СБС. Техніка не має шансів. НПЗ горять регулярно. Бензин на болотах стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта швидкозгореними. СБС – всього 2% війська. Але кожна третя ціль знищена СБС. Кожен третій хробак відспіваний СБС. А буде – кожний другий,

– наголосив "Мадяр".

Ознайомитися з вакансіями та приєднатися до СБС можна за посиланням.

Також відгукнутись можна за номером: 0 800 207 332.