Мадяр показав кадри знищення "Земледелия" – рідкісної установки окупантів для мінування

Бійці 414 ОБрУБАС "Птахи Мадяра" знищили новітнє та рідкісне обладнання росіян для швидкого мінування полів "Земледелие".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео комбрига Мадяра.

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Як відбувалося знищення "Земледелия"

"Бригадною розвідкою десь на Курському напрямку було знищено інженерну систему дистанційного мінування (ІСДМ) "Земледелие". Ця система призначена для оперативного створення мінних полів за допомогою реактивних снарядів. Вона розкидає до 600 мін. Робить мінні поля різної складності, протитанкові і протипіхотні, в тому числі з проходами для їхніх військ. В результаті влучання FPV-дрона файєр-шоу було знатне", – прокоментував Мадяр.

"Птахи Мадяра" знищили "Земледелие": дивіться відео

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення була лише одна згадка про знищення "Земледелия" – воїнами Нацгвардії у березні 2023 року. Тоді писали, що коштує ця установка 25 мільйонів доларів. А вперше її показали під час параду в москві у 2020 році.

Комбриг уточнив, що цю ворожу систему знищив підрозділ Кліма-Team "Птахів Мадяра". Під час влучання на ІСДМ "Земледелие" знаходилося близько 50 ракет для мінування.

Визначення землеробства у українців дещо інше, ніж "зємлєдєліє" у росіян,

– наголосив Мадяр.

Як раніше повідомлялося, "Птахи Мадяра" і ще чотири відомих військових підрозділи запустили спільний проєкт "Сила дронів Сухопутних військ" та оголосили безпрецедентний набір особового складу. Доєднатися можуть бажаючі з числа цивільних осіб, військовослужбовці за переводом і навіть військовослужбовці у СЗЧ.