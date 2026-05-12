Відповідний пост Мадяр оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці.

Що відомо про це?

Він пояснив, що це – операція "Стандарт-10". За його словами, якщо кожен ударний екіпаж Сил оборони України щомісяця уражатиме лише десять російських військових, загальні втрати армії РФ удвічі перевищуватимуть темпи її мобілізації та поповнення особового складу.

Командувач Сил безпілотних систем заявив, що підхід базується на математичних розрахунках. Мадяр додав, що у середньому росіяни щомісяця мають підкріплення, яке в грудні і квітні досягло 29 500 осіб. У той же час, середньомісячні втрати ворожих сил, пов'язані з використанням БПЛА, становлять 31 500 військовослужбовців, причому втрати підтверджуються за допомогою системи Delta.

За наявними підрахунками, один ударний екіпаж у середньому щомісяця ліквідовує 3,14 військових противника. Натомість екіпажі Сил безпілотних систем демонструють значно вищу ефективність, знешкоджуючи в середньому 15,2 ворожих цілей на місяць. Тим часом, 414-та бригада "Птахи Мадяра" очолює статистику з середніми показниками – 30,6 ворога на екіпаж щомісяця.

Роберт "Мадяр" Бровді зазначив, що встановлення для екіпажів БпЛА норми у "10 підтверджених уражень живої сили противника щомісяця" теоретично здатне забезпечити рівень втрат окупаційних військ, який удвічі перевищуватиме обсяги їхнього середньомісячного поповнення.

Мадяр зазначив, що такий показник фактично означає ліквідацію одного російського військового кожні два-три дні.

Дронів у цьому році вистачить усім,

– запевнив командувач СБС.

Після призначення на посаду командувача СБС Роберт "Мадяр" Бровді одним із перших озвучив потребу посилити ефективність ураження особового складу противника. Тоді основним завданням було вийти на показник у 30 тисяч ліквідованих російських військових за місяць. Тепер же українські захисники ставлять перед собою амбітніший показник – орієнтовно 50 тисяч втрат ворога за місяць.