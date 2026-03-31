"А ви так вмієте?": Мадяр поставив на місце главу Rheinmetall
- Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді відповів на заяву глави Rheinmetall про українські дрони.
- Він підкреслив, що українська модель виробництва дронів є розподіленою "екосистемою", яка швидко адаптується до нових умов.
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді різко відреагував на заяву глави Rheinmetall Арміна Паппергера. Йдеться про критику українського виробництва дронів, яку зробив німецький топменеджер.
Про це Бровді написав у соцмережах.
Що відповів "Мадяр" на висловлювання глави Rheinmetall?
Німецький топменеджер раніше зневажливо оцінив українські безпілотники, заявивши, що їх створюють "домогосподарки з 3D-принтерами" і що це не є технологією рівня великих оборонних корпорацій.
У відповідь командувач СБС фактично погодився з частиною тези, але назвав це не слабкістю, а перевагою. За його словами, українські дрони – це "ніяка не інновація, а справжня революція війни". Вона базується на швидкості змін, гнучкості та масовості.
І так, це боляче індустріалам, адже відбувається демократизація високоточної зброї "кухонними лайном та палками". Окрім іншого – це "хмарний" комбінат, який неможливо зупинити, розтрепавши ракетою чи безпілотниками ж, як Усть-Лугу,
– заявив командувач СБС.
Він підкреслив, що українська модель виробництва – це не традиційна індустріальна система, а розподілена "екосистема", яку неможливо знищити ударами по окремих об'єктах. На відміну від великих оборонних концернів, вона швидко адаптується до нових умов і постійно вдосконалюється.
А ви так вмієте? Звертайтесь, кить щось, – показкуємо,
– додав "Мадяр".
За його словами, масове використання дешевих і ефективних рішень витісняє громіздкі та повільні підходи класичної оборонної промисловості.
Як інші відреагували на заяву Пеппергера?
Українські виробники Skyfall відповіли на знецінення їхніх дронів. Вони підкреслили, що якщо навіть "домогосподарки" можуть створювати безпілотники, які можуть знищити танки та артилерію, то це свідчить про ефективність та революційність українських розробок.
Володимир Зеленський також відреагував на зневажливі заяви. Він підкреслив, що якщо українські "домогосподарки" справді можуть створювати дрони, то це доводить високу технологічну ефективність України та ставить під сумнів претензії великих оборонних компаній. Зеленський наголосив, що сьогодні важливі не риторика, а результати та технології.
Натомість сам німецький оборонний концерн Rheinmetall виступив із офіційною заявою на підтримку України. У компанії підкреслили повагу до українців за їхній спротив агресії. Rheinmetall уточнив, що висловлювання керівника не відображають позицію компанії і не применшують досягнень українських розробників.