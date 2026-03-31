"А ви так вмієте?": Мадяр поставив на місце главу Rheinmetall

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді різко відреагував на заяву глави Rheinmetall Арміна Паппергера. Йдеться про критику українського виробництва дронів, яку зробив німецький топменеджер.

Про це Бровді написав у соцмережах.

Дивіться також "Домогосподарки" проти танків і Rheinmetall: чому українські дрони змушують Європу нервувати

Що відповів "Мадяр" на висловлювання глави Rheinmetall?

Німецький топменеджер раніше зневажливо оцінив українські безпілотники, заявивши, що їх створюють "домогосподарки з 3D-принтерами" і що це не є технологією рівня великих оборонних корпорацій.

У відповідь командувач СБС фактично погодився з частиною тези, але назвав це не слабкістю, а перевагою. За його словами, українські дрони – це "ніяка не інновація, а справжня революція війни". Вона базується на швидкості змін, гнучкості та масовості.

І так, це боляче індустріалам, адже відбувається демократизація високоточної зброї "кухонними лайном та палками". Окрім іншого – це "хмарний" комбінат, який неможливо зупинити, розтрепавши ракетою чи безпілотниками ж, як Усть-Лугу,

– заявив командувач СБС.

Він підкреслив, що українська модель виробництва – це не традиційна індустріальна система, а розподілена "екосистема", яку неможливо знищити ударами по окремих об'єктах. На відміну від великих оборонних концернів, вона швидко адаптується до нових умов і постійно вдосконалюється.

А ви так вмієте? Звертайтесь, кить щось, – показкуємо,

– додав "Мадяр".

За його словами, масове використання дешевих і ефективних рішень витісняє громіздкі та повільні підходи класичної оборонної промисловості.

Як інші відреагували на заяву Пеппергера?