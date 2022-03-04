МАГАТЕ переводить Центр надзвичайних ситуацій у режим цілодобового реагування

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що Центр надзвичайних ситуацій відтепер працюватиме 24/7.

Все через обстріл окупантами Запорізької АЕС.

Важливо В Енергоатомі заявили про влучання снаряду в енергоблок ЗАЕС: онлайн-трансляція

Що відомо про обстріл ЗАЕС

У ніч проти 4 березня російський снаряд влучив в енергоблок Запорізької АЕС, спалахнула пожежа. Станом на 05:55 вогонь локалізували. Речник ЗАЕС наголосив, що атакують з важкої техніки. За його словами, існує реальна загроза ядерній небезпеці.

Раніше енергоблок ЗАЕС перевели у стан ремонту, але ядерне паливо всередині реактора. Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що якщо станеться вибух, то буде в 10 разів більший за Чорнобиль.

Згодом кадирівці увірвалися на Запорізьку АЕС. Вони хочуть замінувати її, щоб шантажувати Європу. Їм протистояли нацгвардійці.

Звернення Зеленського через обстріл ЗАЕС: дивіться відео