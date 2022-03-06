МАГАТЕ: Україна підтримує зв'язок із персоналом захопленої окупантами Запорізької АЕC

Український "Енергоатом" підтримує зв'язок із персоналом Запорізької атомної електростанції після того, як її захопили російські окупанти. МАГАТЕ вдалося зв'язатися з українськими керівниками атомної галузі.

Воно отримало графік змін для персоналу. Про це повідомив голова Міжнародного агентства з атомної енергії Маріано Гроссі.

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За його словами, ситуація з окупантами, які контролюють ЗАЕС, та українським персоналом є напруженою. Гроссі припустив, що це "не може тривати надто довго".

Водночас глава "Енергоатому" Петро Котін повідомив Гроссі, що інженерам-атомникам на Запорізькій АЕС тепер дозволено змінювати робочі зміни.

Нагадаємо, що після нічних боїв 4 березня, внаслідок яких на АЕС почалася пожежа, окупанти захопили адмінкорпус та прохідну на станцію. Персонал контролює стан енергоблоків, але змушений працювати під тиском озброєних російських військових.

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