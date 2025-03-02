Через окуповані території та без погодження з Україною: МАГАТЕ провело ротацію на ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), ймовірно, вперше здійснило ротацію свого персоналу на Запорізькій АЕС через окуповані території України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Юзвяка в соцмережі Х.

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Ротацію, ймовірно, здійснили без погодження з Україною

Ротація місії на Запорізькій АЕС, ймовірно, відбулася через територію Росії й окупований Крим.

Сталося те, що ще кілька днів тому здавалося неможливим. МАГАТЕ розмістило свій персонал на території Запорізької АЕС через окуповані Росією території без погодження з Україною,

– написав Юзвяк.

Кількома днями раніше Рікард Юзвяк вже повідомляв, що ротація може статися через Крим без згоди України й усупереч попередженням ЄС.

Сміливий крок Рафаеля Гроссі, який прагне стати наступним Генеральним секретарем ООН,

– наголошував журналіст.

Російські пропагандистські ЗМІ, зокрема "РІА Новості", також підтвердили ротацію на електростанції з посиланням на "Росатом". Там заявили, що "маршрут ротації спостерігачів вперше проходив територією Російської Федерації".

Варто зазначити, що наразі МАГАТЕ та Україна не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, в лютому 2025 року на Запорізькій атомній електростанції мала відбутися ротація інспекторів МАГАТЕ, однак Росія відмовилася її проводити. Тоді росіяни заявили, що нібито "не можуть забезпечити безпеку інспекторів під час цієї ротації".