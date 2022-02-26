Магазини АТБ в Дніпрі відкрили для людей підвальні приміщення на випадки повітряної тривоги
26 лютого 2022 , 18:31Читать новость на русском
Джерело:Інформатор Дніпро
Російський ворог нападає на наші міста та села і вбиває мирних людей. Відтак, українці змушені сидіти в укриттях.
Сховки мають бути у будинках. Але іноді сигнал тривоги може бути зненацька.
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На цей випадок магазин АТБ у Дніпрі відкрив для людей підвальні приміщення. Туди можна сховатися на випадок повітряної атаки.
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