Магазини АТБ в Дніпрі відкрили для людей підвальні приміщення на випадки повітряної тривоги

26 лютого 2022 , 18:31
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Джерело:

Інформатор Дніпро

Російський ворог нападає на наші міста та села і вбиває мирних людей. Відтак, українці змушені сидіти в укриттях.

Сховки мають бути у будинках. Але іноді сигнал тривоги може бути зненацька.

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На цей випадок магазин АТБ у Дніпрі відкрив для людей підвальні приміщення. Туди можна сховатися на випадок повітряної атаки.


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Автор: Оксана Княжик