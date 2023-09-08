"Магазинне молоко – з порошку": навіщо "тіньові" виробники поширюють цей міф

Міф про "порошкове" молоко на полицях магазинів виник ще за часів СРСР. Зараз його поширюють нелегальні та напівлегальні виробники, щоб дискредитувати магазинну продукцію.

Про це "Бізнес Телеграфу" зазначив Дмитро Рощупкін, директор ПрАТ "Вінницький молокозавод "Рошен". За його словами, "магазинне" молоко часто якісніше, аніж куплене на ринку "з рук".

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"Бабусине молоко – краще, ніж магазинне": чому це міф

"Міфи про те, що в магазинах замість молока – "порошок", а "бабусине" молоко – краще, розповсюджують "тіньовики" – нелегальні або напівлегальні виробники, які закуповують сировину у домашніх господарств", – зазначив Дмитро Рощупкін. Він пояснив, що насправді "тіньова" продукція зазвичай не має маркування.

Таке молоко має незрозуміле походження, а його реалізація відбувається на ринках за готівку. Відповідно, продукція не проходить необхідну перевірку та може нести небезпеку здоров’ю споживачів.

Щоб приховати це та хоч якось конкурувати з сертифікованою продукцією, розганяється міф, що то своє, домашнє, бабусине,

– каже Рощупкін.

Зауважимо, що міф про "порошкове" молоко на полицях українських магазинів виник ще за часів СРСР. Тоді спостерігався дефіцит молока, були проблеми з його доставкою у певні регіони, тому люди користувалися сухим молоком.

Відтак, почали думати, що це заміна питному молоку. Однак, це міф, який легко розбити мовою цифр.

Виробляти питне молоко з сухого – економічно невигідно, оскільки вартість питного молока, що продається в торгових мережах, становить на сьогодні близько 40 гривень за 1 літр, тоді як питне молоко, відновлене з порошкового, коштувало б дорожче більше ніж на 30 відсотків, – підкреслює директор ПрАТ "Вінницький молокозавод "Рошен".

Тепер цей міф "тіньові" виробники використовують, як засіб конкурентної боротьби, щоб переконати споживачів у сумнівній якості магазинної продукції. Дмитро Ращупкін натомість зазначає, що питне молоко виробляють зі свіжого пастеризованого.

За його словами, воно проходить багатоетапну перевірку на молокозаводах, на якій не допускають продукти зі шкідливими домішками, антибіотиками, інгібіторами та небезпечними для здоров’я людини бактеріями. Крім того, молоко під час пастеризації зберігає корисні речовини, зокрема білки, вітаміни та мінерали.

Проте сухе молоко – теж не є ознакою поганої якості

Варто зауважити, що сухе молоко – теж не є чимось поганим. Дмитро Рощупкін пояснює, що його зазвичай використовують як компонент іншої продукції.

Наприклад, сухе молоко виробництва ПрАТ "ВМЗ "Рошен" широко використовують кондитерські фабрики "Рошен" у виробництві цукерок, шоколаду, тортів та тістечок. А ще його купують відомі українські виробники морозива, сирів, сухих сніданків, ковбасних виробів та виробники інших галузей харчової промисловості. Продукцію заводу експортують більш ніж у 50 країн світу,

– пише видання.