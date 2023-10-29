В Махачкалі оголосили полювання на євреїв: дагестанці штурмують рейс із Тель-Авіва

Після того, як Ізраїль оголосив про розширення наземної операції у Секторі Гази, російськими регіонами прокотилися хвилі єврейських погромів. Так, у Дагестані "зустрічають" рейс з Тель-Авіва, вишукуючи євреїв і скандуючи антисемітські гасла.

Натовп дагестанців зібрався в аеропорту Махачкали, куди начебто мав прилетіти рейс з Ізраїлю. Вони тримають палестинські прапори та плакати із написами "Ми проти єврейських біженців".

Дивіться також Підпал культурного центру й масові мітинги: у Росії закликають вигнати євреїв з країни

Влаштували полювання на євреїв

Місцеві мусульмани перевіряють машини, що виїжджають з аеропорту, щоб знайти "біженців з Ізраїлю". Деякі з протестувальників у пошуках громадян Ізраїлю перевіряють документи у людей, які виходять із будівлі аеропорту.

Також на місце події прибули наряди ОМОН. При цьому телеграм-канали пишуть, що натовп продовжує перебувати біля аеропорту, а правоохоронці їм не перешкоджають.

Раніше в дагестанських телеграм-каналах почали поширюватися повідомлення про те, що літак із Ізраїлю нібито має привезти біженців, які житимуть у республіці.

У Дагестані влаштували антиєврейський мітинг: відео

Аеропорт у Махачкалі закрили

Дороги, які ведуть до аеропорту, перекриті, на місце приїхала поліція. Сам аеропорт у Махачкалі закрили. У росавіації повідомили, що внаслідок "проникнення невідомих осіб на перон аеропорту Махачкала ухвалено рішення про тимчасове закриття аеропорту для обслуговування авіарейсів на приліт та виліт". Тим часом літаки, які мали здійснити посадку в Махачкалі, перенаправлені на запасні аеродроми.

Протестувальники проникли на дах аеропорту

Заворушення в Махачкалі не згасають. Протестувальними забралися на дах аеропорту.

Також у мережі з'являються кадри, на яких дагестанці намагаються прямо по крилу літака, що прилетів із Ізраїлю, пробратися всередину борту.

Мусульмани атакують рейс з Ізраїлю / Скриншот

Скажи нам, де євреї: дагестанці штурмують літак з Тель-Авіву: відео

Євреїв шукають навіть у повітрозабірнику / Скриншот

Тим часом перелякані пасажири, побачивши розлючений натовп, не наважуються вийти з літака.

Бунтівників вдалося прогнати від літака

Наразі розлючений натовп вдалося витіснити із злітно-посадкової смуги, також практично всіх вдалося вивести з будівлі аеропорту. Під час протестів 4 людини отримали поранення.

Наразі перед воротами аеропорту дагестанці влаштували мітинг.

З незадоволеними спілкуються тамтешній міністр із нацполітики Енрік Муслімов та міністр у справах молоді Каміл Саїдов.

Мусульмани не планують розходитися / Скриншот

Слідчий комітет Дагестану порушив кримінальну справу за фактом захоплення місцевими жителями аеропорту в Махачкалі. Покарання, яке "світить" мітингувальникам – позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років. Відомо також про

Тим часом мітингувальники, які все ще перебувають, на площі перед аеропортом агресивно реагують на правоохоронців, які прибули на місце події. Вони оточили поліцейське авто і розхитують його, вигукуючи "Аллах Акбар".

Протест біля аеропорту у Махачкалі триває / Скриншот

Також частина мусульманів досі – на даху терміналу. Місцеві телеграм-канали зазначають про прибуття великої кількості силовиків.

До місця протестів стягують силовиків / Скриншот

Місцеві зупинили автобус із дітьми, щоб знайти євреїв

У соцмережах публікують кадри, де дагестанці зупинили автобус, який їхав з аеропорту Махачкали.

Пасажири показують натовпу, що обступив автобус, російські паспорти. Одна жінка заявила, що возила до Ізраїлю дітей на лікування.

На кадрах видно дітей, які спостерігають за тим, що відбувається / Скриншот

У Росії на Кавказі проходять антисемітські радикальні акції