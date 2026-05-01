Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
1 травня, 10:27
1
Оновлено - 10:35, 1 травня

Махінації з коштами "ПриватБанку": Коломойському оголосили нову підозру

Діана Подзігун

Бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про нову підозру. Імовірно, мова йде про махінації із коштами "ПриватБанку" на сотні мільйонів гривень.

Про це повідомили 24 Каналу джерела в ОГП та СБУ.

Нова підозра Коломойського: що відомо?

Джерела 24 Каналу у держструктурах підтвердили, що бізнесмену Ігорю Коломойському було оголошено нову підозру.

Імовірно, ідеться про фінансові махінації з коштами "ПриватБанку", сума яких, за попередніми даними, становить сотні мільйонів гривень.

Наразі офіційні подробиці не розголошують, інформація очікується найближчим часом.

 

Пов'язані теми:

СБУ Офіс генерального прокурора Рішення суду