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      МакДональдз випустить свічки з ароматами їжі: яскраві фото

      -
      МакДональдз випустить свічки з ароматами їжі / news.mcdonalds.com

      Компанія МакДональдз анонсувала випуск серії сувенірної продукції, яка присвячена Роял чізбургеру. Серед асортименту – свічки зі запахами яловичини, булки, кетчупу, солоного огірка, сиру та цибулі.

      Про це повідомив офіційний сайт компанії МакДональдз. Йдеться про те, що Роял чізбургер протягом майже 50 років користується великою популярністю серед клієнтів. 

      До слова: Голова Mcdonald's пішов у відставку через романтичні стосунки на роботі

      "Ніщо не пахне краще, ніж 100% свіжа яловичина разом з ідеальним поєднанням топпінгів", – пояснили в компанії.

      Поціновувачі МакДональдз також зможуть придбати календарі, біжутерію, рукавички та футболки.

      Сувеніри від МакДональдз

      Наразі на сайті не вказані ціни на товари, але як повідомляє видання Mashable, всі свічки обійдуться покупцеві у 35 доларів, а це приблизно 850 гривень. 

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Бізнес
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