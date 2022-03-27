Макрон каже, що не дозволив би собі словесно ображати Путіна, як це зробив Байден

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував вислови свого американського колеги Джо Байдена про очільника Кремля. Французький лідер каже, що це може призвести до "словесної ескалації".

Еммануель Макрон вважає, що такі висловлювання про кремлівського вождя можуть "унеможливити дипломатичне врегулювання", в яке вірить французький президент.

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Макрон каже, що таких слів, як Байден, не використовував би

Президент Макрон переконаний, що є надія зупинити війну Росії проти України. Однак, за його словами, будь-яка ескалація, навіть словесна, може цьому завадити.

Я б не використовував такі слова,

– прокоментував висловлювання Байдена Макрон.

Сам Макрон переконаний, що його завдання – досягнути припинення вогню в Україні та дипломатичним шляхом домогтися виведення російських військ.

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