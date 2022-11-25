Макрон проти призначення Воллеса генсеком НАТО, – ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон, ймовірно, накладе вето на призначення британського міністра оборони Бена Уоллеса на посаду генсека НАТО, як і будь-якого іншого представника Великої Британії чи Туреччини.

Про гнів британських законодавців і конфлікт, що назріває між Парижем і Лондоном пишуть ЗМІ. Офіційної позиції Еммануеля Макрона наразі не було озвучено.

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Член Парламенту Великої Британії Ендрю Бріджен звинуватив Макрона в "англофобії, яка розчаровує".

Інший британський депутат зауважив, що позиція Франції викликає питання у прем'єр-міністра Ріші Сунака, зазначивши, що він "бачить у Макроні друга".

Тим часом Девід Джонс, заступник голови Європейської дослідницької групи, сказав, що "будь-хто зі справедливим розумом визнає, що мати на цій ролі представника великої військової держави – це гарна ідея".

Тож, законодавці висловили сподівання, що новий прем'єр-міністр Ріші Сунак зможе переконати Макрона, який блокує призначення Уоллеса, змінити свою думку.

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Окрім того, Велика Британія висунула свого кандидата – міністра оборони 52-річного Бена Уоллеса.

Також кандидатами на посаду генсека НАТО є прем'єрка Естонії Кая Каллас, президентка Словаччини Зузана Чапутова, експрезидентка Хорватії Колінда Грабар-Кітарович.

Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг складе свої повноваження восени 2023 року.

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