Макрон назвав умову, за якої готовий приїхати до Києва

Президент Франції Еммануель Макрон каже, що в майбутньому може приїхати до України і не відмовляється від такої поїздки. При цьому не хоче, щоб його візит перетворився у формальність.

Він хоче приїхати, аби досягти конкретного результату в питанні встановлення миру.

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Я готовий поїхати до Києва, якщо буде корисно. Я не зроблю цього лише для того, щоб відвідати посольство,

– заявив він.

Еммануель Макрон не виключає, що найближчим часом поїде в Україну. Але його поїздка буде лише за умови, якщо візит призведе до результатів у цьому процесі.

Він також додав, що хотів би, що візит допоміг налагодити діалог між президентами України та Росії.

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