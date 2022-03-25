Макрон обговорить із Путіним евакуацію цивільних із Маріуполя

Франція працює над організацією евакуації мирного населення з Маріуполя. У цьому країні допомагатимуть також Туреччина та Греція.

Відповідну заяву 25 березня зробив французький лідер Еммануель Макрон. Він планує обговорити це питання з Володимиром Путіним.

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Франція хоче допомогти цивільним у Маріуполі

Водночас Макрон зауважив, що французькі офіційні особи перебувають на зв'язку з мером Маріуполя. Як пише видання Le Figaro, політик пообіцяв "організувати все у найкращих можливих умовах". Він наголосив, що 150 тисяч місцевих мешканців все ще живуть у катастрофічних умовах.

Раніше Макрон вже обговорював ситуацію у Маріуполі з російським диктатором. Французький лідер просив його про конкретні заходи зі зняття облоги міста й відкриття гуманітарного доступу.

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