Нове призначення відбулося 16 травня. Президент Франції ухвалив рішення після обрання його президентом на другий термін.

Зауважте потрібно розуміти кілька речей, – експерт пояснив протилежну заяву Макрона і Шольца

У Франції президент призначив нового прем'єра

Президент Французької Республіки призначив пані Єлізабет Борн прем'єр-міністром і доручив їй сформувати уряд,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що Борн була міністеркою соціальних справ Франції. Вона замінити на посаді Жана Кастекса, який подав у відставку. Прем'єр працював на посаді з 2020 року.

Заява Франції щодо війни в Україні

Еммануель Макрон заявив, що принижувати країну-агресорку – небезпечно. Адже після Першої світової війни це породило нацизм.

У відповідь Володимир Зеленський заявив, що наша країна не повинна шукати вихід для країни-агресорки.

Володимир Зеленський пояснював, що Франція пропонувала деякі речі, пов'язані з поступками щодо нашого суверенітету заради того, щоб зберегти обличчя президенту Путіну. Проте Зеленський пояснив, що це не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів.

Окрім того, перед цим прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у розмові з президентом Франції закликав не вести переговори з Росією на її умовах. Тоді високопосадовці засудили "смертельну безглуздість" Путіна у війні проти України.

Що відомо про Єлізабет Борн

Французька політика стала другою в історії Франції жінкою-прем'єром. Раніше уряд очолювала в 1991 – 1992 роках Едіт Крессон.

Відомо, що 61-річна Єлізабет Борн працювала міністеркою соціальних справ з 2020 року.

Перед цим, у 2019 – 2020 роках, була міністеркою екології, сталого розвитку та енергетики Франції.

До партії президента Франції Еммануеля Макрона "Вперед, республіко!" посадовця долучилась у 2017 році.

Варто пригадати, що в 2022 році після виборів президента Франції перемогу в другому турі здобув Еммануель Макрон . 24 квітня він набрав 58,55% (18 779 809 голосів). Натомість його конкурентка Ле Пен – 41,45% або 13 297 728 голосів.