"Мирний план" Макрона і гра з вогнем Бразилії: як Україну хочуть посадити за стіл переговорів

Що ближче контрнаступ України, тим більше лунає голосів, які закликають до проведення переговорів з росіянами. І, на жаль, це не лише Китай, чи Бразилія, але й окремі лідери Європи.

Так зійшлося, що про переговори та припинення війни в України лідери Франції та Бразилії заговорили після візиту до Китаю. Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував небезпечну риторику західних політиків.

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Україна чи Росія: на чиїй стороні Бразилія

Після візиту до Китаю президент Бразилії Лула да Сілва все більше говорить про те, що нібито саме США та НАТО розпалюють війну в Україні. Отже, Лула да Сілва вчергове закликав Захід відмовитися від підтримки України та змусити Київ піти на переговори з Москвою.

Пізніше, президент Бразилії запропонував створити аналог формату G20 для вирішення війни в Україні. Його теза наступна – якщо під час фінансової кризи 2008 року світові вдалося створити клуб найбільших економік світу для подолання кризи, то і тепер за тим же принципом нібито можна вирішити, як він каже, "українську кризу".

Тут важливо відзначити, що ці слова Лула да Сілва озвучив в той час, як перебуваючи у Бразилії, очільник російського МЗС Сєргєй Лавров цинічно заявив, що "Захід веде жорстку боротьбу за збереження свого домінування у світових справах, включаючи економіку та геополітику".

А от щодо війни Росії проти України Лавров заявив, що дякує бразильським друзям за чудове розуміння генезису війни, та додав, що Кремль прагне якнайшвидшого завершення війни.

Але, схоже, що Бразилія може догратися. Річ у тім, що заяви Лули да Сілви та ще й той факт, що Бразилія приймає у себе Лаврова, викликали обурливу реакцію з боку США. Там натякнули, що Лула, схоже, обрав на чиєму він боці.

"Бразилія по суті та риторично підійшла до цього питання, припустивши, що Сполучені Штати та Європа якимось чином не зацікавлені в мирі або що ми розділяємо відповідальність за війну в Україні.

У цьому випадку Бразилія повторює російську та китайську пропаганду, взагалі не дивлячись на факти. Президент Лула натомість має закликати росіян припинити бомбардування українських міст, лікарень і шкіл, припинити воєнні злочини та звірства і, відверто кажучи, вивести російські війська з України", – сказав координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

У МЗС України додали, що Україну не потрібно переконувати, щоб закінчити війну, адже ця війна завдає страждань та руйнувань нашій країні.

Тому Україна прагне завершення російської агресії, але лише на основі формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським.

Окрім того, в МЗС запросили президента Бразилії відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки.

Захід все ще вірить у ядерний шантаж

Але, на жаль, певні голоси до припинення вогню та переговорів з росіянами лунають і з Європи. Зокрема, The Guardian стверджує, що на саміті G7 британські офіційні особи заявили, що очікують від Росії заходів у відповідь на контрнаступ України, а отже Захід має бути готовий до екстремальної тактики росіян, які намагатимуться утримати окуповані території України.

У виданні стверджують, що у Кремлі, здається, визнали, що російські війська незабаром перейдуть в оборону в Україні, оскільки їх власний зимовий контрнаступ провалюється.

Але на Заході бояться, що заради збереження контролю за окупованими територіями Росія дійсно може вдатися до ядерної зброї.

Отже, представники G7 заявили, що під час саміту відбувся "відкритий обмін думками" щодо підходу до війни, включно з "майбутніми перспективами" припинення війни, які зрештою дійдуть до столу переговорів.

Мирний план Макрона

І от на цьому тлі, вже видання Bloomberg стверджує, що президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до початку переговорів між Росією та Україною. І це, за його задумом може відбутися вже влітку.

"Макрон доручив своєму раднику із зовнішньої політики Еммануелю Бонне працювати з головним дипломатом Китаю Ван Ї, щоб створити рамки, які можуть бути використані як основа для майбутніх переговорів. Французька стратегія передбачає, що, якщо все піде добре, переговори між Росією та Україною відбудуться вже цього літа. Незрозуміло, чи підтримує план Макрона Київ та його союзників, багато з яких відхилили пропозиції щодо припинення вогню, які дозволили б Росії зберегти територіальні надбання.

Багато країн також скептично ставляться до того, що Китай може служити нейтральним посередником, враховуючи його "безмежну дружбу" з Росією. Країни неодноразово обіцяли зміцнювати зв’язки, включаючи заклик посилити співпрацю між їхніми військовими", – мовиться у повідомленні.

Очевидно, що будь-яка ймовірність майбутніх переговорів залежатиме від кількох умов, у тому числі успішного весняного наступу України, який поставить Київ у позицію сили під час будь-яких переговорів.

Але, як стверджує Bloomberg, деякі європейські чиновники стурбовані тим, що на український контрнаступ покладаються небезпечно високі очікування, які можуть виявитися недостатньо вирішальними для того, щоб Київ звільнив усі території, окуповані Росією.

Більш реалістичною ціллю в Європі називають просування на близько 30 кілометрів на півдні, що перемістить потужну артилерію в зону, звідки ЗСУ зможуть нищити ворожу логістику. І це, мовляв, створить умови для глибшого прориву ЗСУ, але вже у 2024 році.

За словами джерел Bloomberg, план Макрона нібито спирається на довгострокові гарантії безпеки для України, які будуть спрямовані на стримування Росії від майбутніх актів агресії.

Це, мовляв, може бути обговорене вже на саміті лідерів НАТО в Литві в липні. Однак дуже схоже, що план Макрона пропонує Україні просто залишити частину окупованих територій під контролем Росії.

Хоча, з іншого боку, голова євродипломатії Жозеп Боррель одразу ж поспішив встановити рамки будь-яких мирних угод за підтримки Китаю, як того прагне Макрон.

Боррель заявив, що відносини ЄС і Китаю не зможуть нормально розвиватися, якщо Пекін не вплине на Москву. Зокрема, Боррель запевнив, що Китай має змусити Росію вивести свої війська з України та припинити війну. Лише після цього Пекін може розраховувати на хороші відносини з Європою