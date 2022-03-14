Макрон у розмові з Байденом поспівчував через смерть журналіста, потім подзвонив Зеленському

Президент Франції Еммануель Макрон поговорив із американським колегою Джо Байденом та главою нашої держави. Байдену він висловив співчуття через смерть журналіста.

У Єлисейському палаці заявили що метою консультацій було припинення вогню в Україні. Також Макрон хотів посприяти швидшому початку переговорів про припинення війни в Україні.

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Розмова з Байденом

Глави США та Франції у розмові домовилися посилити вже введені проти Росії санкції. Також вирішили підтримати Україну та спільно докласти зусиль для припинення бойових дій. Макрон і Байден будуть підтримувати тісний контакт щодо цього.

У Білому домі також повідомили про розмову двох президентів. Там зазначили, що вони розглянули останні дипломатичні зобов'язання. Також Макрон і Байден підкреслили свою відданість у тому, щоб притягнути Росію до відповідальності за її дії та підтримати уряд і народ України.

Дзвінок Зеленському

Президент Франції та Володимир Зеленський у розмові оцінили ситуацію, яка склалась навколо України.

Макрон висловив свою повну підтримку нашій державі та детально розповів про додаткову допомогу. Її ЄС вирішив надати Україні на Версальському саміті.

Глави двох держав обговорили продовження переговорів між Росією та Україною. Найближчими днями вони знову зв'яжуться.

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