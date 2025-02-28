Європа має позбутися "васальної залежності" від США, – Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Португалії закликав Європу стати більш незалежною від США. Він наголосив, що європейці повинні бути більш незалежними як у питанні України, так і в питанні митних зборів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.

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Яким було звернення Макрона до європейців

Під час дводенного візиту до Португалії Макрон звернувся до європейців та закликав бути "більш згуртованими і сильними, ніж будь-коли". Також він заявив, що потрібно відмовитися від "щасливої васальної залежності від США".

Згідно із заявою Єлисейського палацу, ця офіційна поїздка в країну, перша за понад чверть століття, здійснена президентом Франції, була покликана "відзначити глибину і щільність зв'язків" між двома країнами.

Водночас Макрон скористався можливістю, щоб донести своє послання до європейців, закликавши їх "заново відкрити для себе смак до ризику, амбіцій і влади" перед обличчям непередбачуваності США за часів Дональда Трампа як у питанні України, так і в питанні митних зборів.

Я бачу, як багато людей у нашій Європі кажуть: "Нам доведеться бути люб'язними з американцями, це мине, нам доведеться гнути спини",

– заявив Макрон.

Французький лідер додав, що "відповідь не підпорядкуванні" і "я не в щасливій васальній залежності". За словами Макрона, європейці повинні зробити важливий вибір у технологічних, промислових і оборонних питаннях.