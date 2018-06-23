Макрон вирішив, що потрібно образитись, – Яковина

Еммануель Макрон на церемонії в пам'ять про загиблих героїв Франції чомусь насварив 13-річного підлітка. Все було так – президент Франції тиснув руки усім присутнім, а підліток запитав: "Як життя, Маню?".

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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За її словами, французькою Маню – це скорочена, дружня версія імені Еммануель. Її вживають в позитивному сенсі, звертаючись до доброго знайомого, хлопця і т. д. Тут є відтінок фамільярності, але це не грубо, нічого жахливого.

Але Макрон образився і сказав: "Як ти зі мною розмовляєш? Тут офіційний захід, ти повинен поводитись шанобливо. Валяти дурня можна в інших місцях в і інший час. Я президент". Потім він ще сказав цьому хлопцеві йти закінчити університет, а вже потім починати виступати,

– розповів Яковина.

Журналіст зазначив, що у словах Макрона, в загальному, є сенс. Але під час передвиборної кампанії він активно культивував образ "крутого хлопця", молодого і людину, з якою молодь може говорити на рівних. Він починав свої листи в уряді іншим міністрам зі слів: "Привіт, дорогий, це Маню". А виступаючи перед студентами в США, сказав, що правила – це "нісенітниця собача, їх іноді треба порушувати".

Тепер ось з'ясовується, що порушувати їх можна американським дітям, але не французьким. Цим треба поводитися з паном президентом шанобливо. Французи тепер критикують свого президента за подвійні стандарти і взагалі вважають, що він сильно забронзовів на своєму посту,

– сказав Іван Яковина.

Він додав, що міг же просто відповісти цьому хлопчині: "Справи відмінно, вчися добре і сам скоро будеш на моєму місці!". Але чомусь президент вирішив, що треба "надутись". Тепер ось розплачується.

Відео повного випуску "Безумный мир" за 22 червня 2018