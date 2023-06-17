Спроба замаху на президента Франції: у Парижі затримали 20-річного юнака

У Парижі 15 червня французькі правоохоронці затримали 20-річного хлопця. Його підозрюють у спробі замаху на президента Франції Еммануеля Макрона.

За попередніми даними, цей хлопець кинув димову шашку у гелікоптер французького очільника. Інцидент трапився ще наприкінці квітня.

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На Макрона спробували вчинити замах

Журналісти видання зазначили, що 27 квітня під час протесту проти закону про пенсійну реформу Макрон планував вшанувати пам'ять історичного діяча боротьби проти рабства Туссена Лувертюра. Для цього він планував на своєму гелікоптері Puma полетіти у регіон Дуб.

Про цю інформацію дізналися протестувальники, тому вирішили прорватися до місця прибуття президента. Попри те, що більшість цих людей військові відбили за допомогою сльозогінного газу, один з активістів спробував вчинити замах на Макрона.

Коли президентський гелікоптер Puma вже відлітав з місця події, молодий чоловік кинув у повітряне судно димову шашку,

– пише видання.

Вже 15 червня цього 20-річного хлопця заарештували в нього вдома. Антитерористична прокуратура звинувачує його у вчиненні 3 злочинів. Крім цього, його дії могли загрожувати життю солдатів й вбити самого французького очільника.

Сам затриманий наголосив, що своїм вчинком хотів "кинути виклик" Макрону. Ба більше, хлопець нібито хотів дати зрозуміти президенту Франції, що "громадськість не згодна з його політикою".

Що відомо про протести у Франції