Макс Барських заборонив використовувати свою музику у Росії: відеозвернення співака
Джерело:інстаграм Макса Барських
Український співак Макс Барських тривалий час гастролював Росією. Втім, після вторгнення окупанта, засудив російську агресію, й, навіть, заявив, що готовий пожертвувати кар'єрою заради України.
Тепер співак звернувся до користувачів мережі з новою заявою. Артист забороняє використовувати свою музику на території Росії – заборона почне діяти вже з 11 березня.
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Я офіційно забороняю використовувати мою музику на території Росії у будь-якому вигляді, всім радіостанціям, телеканалам, фільмам та серіалам де вона звучить як саундтреки! Я не хочу, щоб моя музика звучала в країні, що розв'язала війну в Україні! – заявив Барських.
Також додав, що вилучає весь каталог своїх пісень з цифрового простору Росії.
Крім того, співак запропонував всім українським артистам зробити те саме.
Барських заборонив використовувати свою музику у Росії: дивіться відео
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