Чи виконує заступник Кравченка обовʼязки генпрокурора: що кажуть в ОГП

Заступник генерального прокурора Максим Крим не призначався виконувачем обов'язків після звільнення Руслана Кравченка. В Офісі генпрокурора пояснили, що він продовжує виконувати управлінські функції відповідно до розподілу обов'язків.

Про це пише Суспільне.

Чи став Крим виконувачем обов'язків генпрокурора?

Після звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора з'явилися питання щодо того, хто наразі керує Офісом генпрокурора. Зокрема, у ЗМІ почала поширюватися інформація, що обов'язки генпрокурора нібито виконує його заступник Максим Крим.

Начальниця управління інформаційної політики та комунікацій ОГП Мар'яна Гайовська повідомила, що він не призначався окремим наказом чи розпорядженням виконувачем обов'язків генерального прокурора України.

За її словами, за розподілом обов'язків Максим Крим як заступник генпрокурора продовжує здійснювати відповідні управлінські функції. Водночас він не має повноважень ухвалювати ті процесуальні рішення, які закон відносить виключно до компетенції генерального прокурора.

Максим Крим працює в системі прокуратури з 2010 року. До листопада 2014 року він служив в органах військової прокуратури Військово-Морських Сил України, а також Кримського та Західного регіонів.

Навесні 2014 року Крим разом із тодішнім колегою Русланом Кравченком виїхав із Криму на материкову частину України.

За даними "Слідства.Інфо", його дружина Ганна Крим у квітні 2014 року отримала паспорт громадянки Росії з реєстрацією у Севастополі.

Її батьки, В'ячеслав та Лариса Юшкови, також отримали російські паспорти у квітні 2014 року та були зареєстровані у Севастополі.

Журналісти зазначають, що станом на 2026 рік російський паспорт Ганни Крим залишається чинним у відповідних базах, однак встановити, чи анулювала вона його, не вдалося.

За даними розслідування, після отримання паспорта Ганна Крим ще певний час їздила до окупованого Криму з материкової України, а востаннє виїхала через Армянськ у жовтні 2015 року.

Її батько працював у морі, а згодом – охоронцем у Севастополі, тоді як мати, за даними журналістів, у 2015 – 2021 роках неодноразово літала до Росії.

Нагадаємо, 15 вересня Верховна Рада підтримала постанову про надання згоди на звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.

Напередодні навколо Кравченка розгорівся скандал після його заяв про підписання підозр директору НАБУ Семену Кривоносу та особі, близькій до керівника САП Олександра Клименка.

Кравченко заявляв, що Кривоноса підозрюють, зокрема, у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також у фіктивному усиновленні.

У НАБУ заявили, що Кривоносу офіційно не вручали жодної підозри, а заяви Кравченка розцінили як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи. Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що той має піти з посади, та закликав парламент невідкладно підтримати його звільнення.

Кравченко також повідомив, що виїхав за кордон у відрядження.