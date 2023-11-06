Обмежився домашнім арештом: ВАКС відмовив взяти під варту екснардепа Микитася
Джерело:Центр протидії корупції
ВАКС відмовив у взятті під варту колишнього народного депутата, обмежившись домашнім арештом. Йдеться про Максима Микитася, якого, серед іншого, підозрюють у заволодінні коштами Міноборони.
Прокурор САП просив взяти Микитася під варту з альтернативою застави у 134 мільйони гривень. Однак, суддя відмовив і застосував щодо екснардепа цілодобовий домашній арешт.
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Микитасю призначили домашній арешт
Максима Микитася підозрюють у заволодінні коштами Міноборони під час виконання підряду на будівництво складів на суму понад 307 мільйонів гривень.
Суддя Ткаченко відмовився брати Микитася під варту і застосував лише цілодобовий домашній арешт,
– зазначили в Центрі протидії корупції.
Окрім того, до Микитася застосували такі обов'язки: прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання й роботи, не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними, здати закордонні паспорти й носити браслет.
У Центрі протидії корупції назвали таке рішення слідчого судді Ткаченка "сумнівним".
"Давати лише домашній арешт для підозрюваного, який за останні кілька років отримував щонайменше 7 підозр, кілька разів сидів у СІЗО, порушував встановлені судом обов'язки та має статус обвинуваченого у двох корупційних справах, це щонайменше дивно", – підкреслили в організації.
Додали, що на це рішення ще може бути подана скарга до Апеляційної палати ВАКС.
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Що відомо про нову підозру екснардепу
- Наприкінці жовтня стало відомо, що НАБУ і САП повідомили про підозру в заволодінні коштами Міноборони на суму понад 307 мільйонів гривень нардепу VIII скликання, колишньому першому заступнику начальника Генштабу ЗСУ та ще 4 особам.
- Слідство встановило, що у 2018 Міноборони уклало з підконтрольними нардепу компаніями контракти на будівництво до 2021-го захищених складів зберігання ракет і боєприпасів ЗСУ на орієнтовно 3 мільярди гривень.
- За даними НАБУ, нардеп планував заволодіти частиною цих коштів. Втім, зробити це заважали законодавчі обмеження, що дозволяли Міноборони сплачувати аванс у розмірі лише 30% від річного обсягу робіт.
- Втім, нардеп та його помічник шляхом залучення службових осіб вищого та старшого офіцерського складу ЗСУ забезпечили прийняття змін до постанов Кабміну, які дозволяли перерахування авансу на будівництво у розмірі 80% від загальної вартості контрактів.
- Як наслідок, упродовж листопада – грудня 2018 року на рахунки підконтрольного депутату товариства Міноборони перерахувало понад 307 мільйонів гривень.
- Щоправда, будівництво об'єкта, який мав би підсилити обороноздатність держави, фактично не розпочали. Натомість виділені кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній.