24 Канал Новини України Навіки 25: під час боїв на Курщині загинув молодий військовий з Волині Максим Мурашко
26 березня, 06:43
Поліна Буянова
Основні тези
  • На війні загинув 25-річний військовослужбовець Максим Мурашко з Волині; його автомобіль наїхав на мінне загородження в Курській області Росії.
  • Дату і місце прощання з Максимом Мурашком повідомлять згодом.

У бою з російськими окупантами загинув військовослужбовець Максим Мурашко. Українському захиснику з Волині було всього 25 років.

Трагічну звістку повідомила пресслужба Ківерцівської міської ради.

Максим Мурашко загинув на Курщині

Останній бій старший матрос Максим Мурашко прийняв 9 листопада 2024 року в районі населеного пункту Зелений Шлях Курської області Росії – автомобіль військового потрапив на вороже мінне загородження.

Відомо, що боєць народився у селі Старий Чарторийськ, навчався у Ківерцівській школі № 3, а згодом здобув вищу освіту в Луцькому державному політехнічному університеті.

До повномасштабного вторгнення він працював на місцевих підприємствах, був знаним механіком та слюсарем. Його пам'ятають як надзвичайно працьовиту та світлу людину, 
– розповіли в Ківерцівській міській раді.

У захисника залишилися батьки та сестра. Зазначається також, що дату і місце прощання з Максимом Мурашком повідомлять згодом.

Низький уклін за подвиг, Максиме. Ти захищав наше мирне небо, а тепер сам став його частиною, 
– додали в міській раді.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Максима Мурашка. Вічна пам'ять Герою!

Вони віддали своє життя за Україну

  • Солдат із Львівської області Ярослав Воловик загинув на війні ще в 2024 році, виконуючи бойове завдання. Його життя обірвалося поблизу Курахового в Покровському районі під час інтенсивних штурмових дій російської армії, однак підтвердити загибель вдалося тільки зараз.
     

  • Поліцейський із Київщини Денис Мирон поліг на Донеччині внаслідок атаки ворожого дрона. Він проходив службу в штурмовому полку "Сафарі" та підрозділах поліції Київської області.
     

  • На передовій під час виконання бойового завдання загинув український музикант та військовослужбовець Дмитро Гладіренко. Він був саксофоністом Міського палацу культури в Чернігові та мріяв повернутися до музики після війни.