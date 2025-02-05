На війні загинув коханий Оксани "Ксени" Рубаняк прикарпатець Максим Ємець

На фронті загинув військовий і хлопець Оксани "Ксени" Рубаняк Максим "Єнот" Ємець. Чоловік воював ще з 19 років.

З коханою Максим познайомився на одному з напрямків фронту. Про його загибель дівчина повідомила у своїх соцмережах, передає 24 Канал з посиланням на Оксану Рубаняк.

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Ким був Максим Ємець

Максим "Єнот" Ємець служив у 24 окремій механізованій бригаді імені Короля Данила. На фронті хлопець воював ще з 2014 року. В інтерв'ю Front18 два роки тому він розповідав, що практично все своє доросле життя провів на війні та пройшов увесь шлях від солдата до командира роти.

Військовий також згадував, що коли отримував поранення, думав, що не виживе, але "Бог вирішив інакше". Після цього Максим повертався на фронт, адже казав, що мусить там бути.

Він пройшов Іловайськ і Дебальцеве, воював в УНСО та 10-й гірсько-штурмовій, дослужився до старшого лейтенанта. Чоловік загинув на Покровському напрямку у віці 30 років.

Оксана розповідає, що у них було багато планів на життя, які вони не встигли реалізувати. Дівчина приховувала стосунки з Максимом, однак, після його смерті повідомила про них.

Ми зустрілися на одному з напрямків на фронті. Все сталося раптово і неочікувано. З нашої історії можна знімати фільм, але ми берегли все в таємниці до кінця. Ти заполонив собою мій простір, додав у життя відчуття безпеки, підтримки, кохання. Ти той, кого я чекала все своє життя,

– розповідає Оксана.

Вона каже, що її коханий був борцем та віддав все своє життя війні. Оксана додає, що щиро захоплюється Максимом та поважає його шлях.

Оксана Рубаняк та Максим Ємець / Фото з соцмереж Оксани Рубаняк

Я розкажу про тебе світу. Я нестиму тебе у своєму серці, котре не бʼється з моменту твоєї загибелі. Зазвичай ми були на різних напрямках. Крім крайнього. Покровський. Він дав нам можливість частіше бачитись, але він в результаті назавжди забрав тебе,

– каже Оксана.

Вона згадує, що завжди з нетерпінням чекала зустрічі з коханим та могла подолати пів країни, щоб побачити його. А також додає, що й Максим часто ризикував, виїжджав небезпечними дорогами з лінії зіткнення, бо обіцяв приїхати.