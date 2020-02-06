16:36
6 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 ДІЯ КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін в Череповце або Клоун з "Воно" тепер і в Росії. Освята зброї зупиняється
      Вєсті Кремля
      21:54, 5 лютого
      Вєсті.UA: Школа для "слуг народу". Кива дав поради, як оплачувати комуналку
      Вєсті.UA
      19:43, 5 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 ДІЯ КОРОНАВІРУС 2020

      Зеленський представив нового голову Львівської ОДА Максима Козицького

      997 Читать новость на русском
      Максим Козицький став головою Львівської ОДА / Фото з Facebook Максима Козицького

      38-річний Максим Козицький офіційно став головою Львівської обласної державної адміністрації. Президент Володимир Зеленський особисто представив його 6 лютого у Червонограді на Львівщині.

      Уряд погодив кандидатуру Козицького на посаду голови ЛОДА ще наприкінці 2019 року. На цій посаді він замінив Маркіяна Мальського, якого президент звільнив 24 грудня.

      Цікаво: Максим Козицький новий очільник Львівської облдержадміністрації: що відомо про чиновника

      Представлення Козицького пройшло у Червонограді під час робочої поїздки президента Володимира Зеленського на Львівщину.

      Хочу вам представити нового голову Львівської ОДА. Це львів'янин Максим Козицький – людина досвідчена, фахова. Ми шукали сильного менеджера, а в нього 20 років професіональної діяльності. Тому він пройшов з самого почату до вищого рівня,
      – сказав глава держави.

      Також президент вручив новоспеченому очільнику Львівщини посвідчення та указ про його призначення.

      Зеленський представляє голову ЛОДА Козицького: відео

       

      Що цікаво, ще в червні минулого року Максим Козицький був одним із претендентів на посаду очільника ЛОДА, якого Зеленський у фейсбук-опитуванні пропонував мешканцям Львівщини. Проте тоді головою Львівської ОДА призначили Мальського.

      Хто такий Максим Козицький? 

      • 38-річний бізнесмен, донедавна був директором компанії "Еко-Оптіма" (найбільша компанія Західної України, що займається виробництвом електроенергії з альтернативних джерел – за допомогою вітрових та сонячних електростанцій).
      • У січні 2020 року передав бізнес батькові Зіновію Козицькому, який також є відомим бізнесменом, власником групи бурових компаній "Горизонти" та першого у Львові муніципального велопрокату NextBike.
      • Попри вихід з бізнесу Максим Козицький залишився серед кінцевих бенефіціарних власників "Еко-Оптіми".
      • У 2015 році Максим Козицький балотувався до Львівської обласної ради від "Самопомочі", але не пройшов.

      Чим володіє Максим Козицький? У декларації за 2018 рік Козицький вказав, що його зарплата становила майже 1,3 мільйона гривень.

      Він має 2 квартири у Львові та гараж. Їздить новоспечений голова ЛОДА на автомобілі Wolksvagen Touareg 2008 року випуску, а його дружина Оксана – на Mazda CX 5 2014 року випуску.

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      39905
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини Львова Новини політики Володимир Зеленський Призначення Зеленського
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:15 Обшуки на 1+1: чому Зеленський тільки виграє від цього
      Анна Маляр 435
      сьогодні , 14:30 Земельний ринок: що насправді пропонують у Зеленського
      Інна Жолобович 3500
      5 лютого , 12:00 Туристичний бум в Батумі (Грузія): як на цьому заробити українцям
      930
      5 лютого , 13:11 Топ-5 покер-румів на реальні гроші: де грати українцям у 2020 році
      586
      сьогодні , 14:00 Загроза для країни. Чому Зеленський може звільнити Богдана
      Юрій Бутусов 1619
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук