Зеленський представив нового голову Львівської ОДА Максима Козицького

38-річний Максим Козицький офіційно став головою Львівської обласної державної адміністрації. Президент Володимир Зеленський особисто представив його 6 лютого у Червонограді на Львівщині.

Уряд погодив кандидатуру Козицького на посаду голови ЛОДА ще наприкінці 2019 року. На цій посаді він замінив Маркіяна Мальського, якого президент звільнив 24 грудня.

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Представлення Козицького пройшло у Червонограді під час робочої поїздки президента Володимира Зеленського на Львівщину.

Хочу вам представити нового голову Львівської ОДА. Це львів'янин Максим Козицький – людина досвідчена, фахова. Ми шукали сильного менеджера, а в нього 20 років професіональної діяльності. Тому він пройшов з самого почату до вищого рівня,

– сказав глава держави.

Також президент вручив новоспеченому очільнику Львівщини посвідчення та указ про його призначення.

Зеленський представляє голову ЛОДА Козицького: відео

Що цікаво, ще в червні минулого року Максим Козицький був одним із претендентів на посаду очільника ЛОДА, якого Зеленський у фейсбук-опитуванні пропонував мешканцям Львівщини. Проте тоді головою Львівської ОДА призначили Мальського.

Хто такий Максим Козицький?

38-річний бізнесмен, донедавна був директором компанії "Еко-Оптіма" (найбільша компанія Західної України, що займається виробництвом електроенергії з альтернативних джерел – за допомогою вітрових та сонячних електростанцій).

У січні 2020 року передав бізнес батькові Зіновію Козицькому, який також є відомим бізнесменом, власником групи бурових компаній "Горизонти" та першого у Львові муніципального велопрокату NextBike.

Попри вихід з бізнесу Максим Козицький залишився серед кінцевих бенефіціарних власників "Еко-Оптіми".

У 2015 році Максим Козицький балотувався до Львівської обласної ради від "Самопомочі", але не пройшов.

Чим володіє Максим Козицький? У декларації за 2018 рік Козицький вказав, що його зарплата становила майже 1,3 мільйона гривень.



Він має 2 квартири у Львові та гараж. Їздить новоспечений голова ЛОДА на автомобілі Wolksvagen Touareg 2008 року випуску, а його дружина Оксана – на Mazda CX 5 2014 року випуску.