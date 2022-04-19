Максимально перебувайте в укриттях, – Терехов харків'янам

Мер Харкова Ігор Терехов закликав усіх громадян по можливості не виходити з укриттів. Місто бомбардують і обстрілюють від початку вторгнення, проте з кожним днем атаки посилюються.

Росія знищує цивільні об'єкти, тому в місті безпечними залишилися тільки метро та укриття. Про це мер розповів у своєму зверненні за 19 квітня.

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В укриття привозять все необхідне

Ракети й снаряди росіян руйнують школи, садочки та дитячі лікарні. Терехов закликав жителів Харкова бути обачними в цей важкий час.

Я продовжую просити вас, максимально перебувайте в укриттях, бомбосховищах, підвалах, станціях метрополітену. Ми доставляємо та будемо доставляти гарячу їжу, медикаменти й предмети першої необхідності,

– сказав мер.

Він додав, що зараз не покладаючи рук працюють всі адміністрації міста, комунальні служби та медики. Вони забезпечують і будуть забезпечувати стабільну роботу міста у військових умовах.

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