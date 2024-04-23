Під час репетиції параду в Малайзії зіткнулося два військові вертольоти: загинуло багато людей

У Малайзії під час репетиції параду до 90-річчя Королівських військово-морських сил зіткнулися два вертольоти. Унаслідок інциденту загинуло чимало людей.

Аварія сталася зранку 23 квітня, близько о 09:45 за місцевим часом (близько о 04:45 за київським часом). Що стало причиною зіткнення вертольотів, наразі невідомо.

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Вертольоти зіткнулися під час репетиції

Під час ранкової репетиції параду до річниці Королівського флоту Малайзії зіткнулося два військові вертольоти. Як згодом стало відомо, в аварію потрапили гелікоптери HOM (M503-3) і Fennec (M502-6).

Аварія сталася у місті Лумут, штату Перак, де розташована військово-морська база Королівських ВМС Малайзії. Момент зіткнення вертольотів також потрапив на відео.

Зіткнення вертольотів у Малайзії: дивіться відео

На опублікованих у мережі кадрах видно, що один із вертольотів зачепив хвіст іншого. Після зіткнення обидва гелікоптери впали на землю.

Вертольоти зіткнулися під час репетиції параду: дивіться відео

Внаслідок аварії є загиблі

У пожежно-рятувальному департаменті Малайзії повідомили, що на борту гелікоптера HOM (M503-3), який розбився на місцевому стадіоні, було 7 осіб. На борту іншого вертольота – Fennec (M502-6) – було 3 членів екіпажу. Друге повітряне судно впало у басейн неподалік.

На жаль, унаслідок зіткнення усі 10 осіб, які були на бортах обох вертольотів, загинули.

Загибель усіх жертв була підтверджена на місці, а останки були відправлені до військового госпіталю Королівської військово-морської бази Малайзії Лумут для ідентифікації,

– повідомили у Королівському флоті.

Кадри з місця падіння вертольота / Фото пожежно-рятувального департаменту Малайзії

Також місцевих жителів закликали не публікувати кадри з місця інциденту, щоб не заважати розслідуванню. Що стало причиною зіткнення двох вертольотів – наразі невідомо. У ВМС Малайзії повідомили, що буде створено комісію для розслідування причин інциденту.

До слова, у березні 2024 року в Малайзії також була аварія за участю вертольота. Тоді гелікоптер берегової охорони впав у море біля острова Ангса під час тренувального польоту. На щастя, обидва пілоти та ще два пасажири вижили – їх врятували рибалки.