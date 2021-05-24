У малайзійському метро зіткнулися потяги: сотні пасажирів постраждали – фото

У столиці Малайзії місті Куала-Лумпур сталася аварія за участю двох потягів метро. Інцидент стався 24 травня приблизно о 20:45 за місцевим часом.
Внаслідок зіткнення постраждали понад 200 пасажирів, з них 47 людей сильно травмувалися.
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Деталі аварії
Як повідомив начальника районної поліції Мохамад Зайнал Абдулла, потяги не розминулися у підземному тунелі недалеко від веж-близнюків Петронас. Один з потягів перевозив пасажирів, тоді як інший був порожнім і працював у тестовому режимі.
Ми все ще розслідуємо інцидент, але ми підозрюємо, що, можливо, відбулося непорозуміння у центрі управління поїздами,
– заявив Мохамад Зайнал.
Що відомо про постраждалих
Загалом внаслідок аварії постраждали 213 пасажирів:
- 47 осіб серйозно постраждали,
- ще 166 отримали незначні травми.
Частина людей звернулася до лікарів за медичною допомогою. На щастя, жертв внаслідок аварії немає.