У малайзійському метро зіткнулися потяги: сотні пасажирів постраждали – фото

У столиці Малайзії місті Куала-Лумпур сталася аварія за участю двох потягів метро. Інцидент стався 24 травня приблизно о 20:45 за місцевим часом.

Внаслідок зіткнення постраждали понад 200 пасажирів, з них 47 людей сильно травмувалися.

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Деталі аварії

Як повідомив начальника районної поліції Мохамад Зайнал Абдулла, потяги не розминулися у підземному тунелі недалеко від веж-близнюків Петронас. Один з потягів перевозив пасажирів, тоді як інший був порожнім і працював у тестовому режимі.

Ми все ще розслідуємо інцидент, але ми підозрюємо, що, можливо, відбулося непорозуміння у центрі управління поїздами,

– заявив Мохамад Зайнал.

Що відомо про постраждалих

Загалом внаслідок аварії постраждали 213 пасажирів:

47 осіб серйозно постраждали,

ще 166 отримали незначні травми.

Частина людей звернулася до лікарів за медичною допомогою. На щастя, жертв внаслідок аварії немає.



Аварія потягів у Малайзії / Фото Alghadeer TV