Раніше просили військову підтримку в Росії: 3 країни Африки об'єдналися в конфедерацію

Військові хунти трьох країн Африки – Малі, Буркіна-Фасо й Нігер – утворили власну конфедерацію. Про створення нового союзі під назвою Конфедерацію держав Сахеля (АЕS) оголосили на першому саміті з нагоди об'єднання країн.

Варто наголосити, що Буркіна-Фасо, Малі та Нігер все більше поглиблюють відносини з Росією. Раніше ці африканські країни просили військової підтримки у Москви.

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Військові хунти Африки оголосили про створення конфедерації

В Ніамеї, столиці Нігеру, у суботу, 5 липня, з нагоди створення конфедерації відбувся перший саміт 3 країн Африки. Очолювали його генерал Абдурахаман Чіані (лідер Нігеру), полковник Ассімі Гоїта (Малі) і капітан Ібрагім Траоре (Буркіна-Фасо).

Хунти оголосили про створення конфедерації / Фото Ібрагіма Траоре

Відомо, що усі троє лідерів захопили владу шляхом військових переворотів у період з 2020 до 2023 років. Як зауважують у ЗМІ, саміт Нігеру, Малі та Буркіна-Фасо став першим після того, як ці країни у січні 2024 року вийшли зі складу Економічної спільноти західноафриканських держав. Тоді військові хунти заявляли, що спільнота перебуває під впливом Франції, тому вони прагнуть створити власне "незалежне" об'єднання.

Як наголосили лідери Нігеру, Малі та Буркіна-Фасо, створення конфедерації – це "крок до більшої інтеграції країн".

Цікаво, що The Insider раніше повідомляв, що лідери хунт погодили створення нового об'єднання після того, як провели переговори з Росією. У грудні заступник міністра оборони країни-агресорки Юнус-Бек Євкуров відвідав африканські країни, щоб поглибити співпрацю. Тоді ж Нігер, Малі та Буркін-Фасо пустили на територію країни російських військових. Як раніше наголошували журналісти, у такий спосіб Росія посилює вплив у регіоні.