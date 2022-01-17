У Малі помер колишній президент, якого відсторонили після путчу

Колишній президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта помер у віці 76 років. Він очолював країну з 2013 року, поки його не відсторонили внаслідок путчу у 2020 році.

Кейта помер зранку 16 січня у власному будинку в Бамако – столиці Малі. Причини смерті політика наразі невідомі.

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Ібрагім Бубакар Кейта

Майбутній президент народився 29 січня 1945 року в містечку Коутіала, що в Малі. Тоді ще країна була частиною колонії, що називалась Французьким Суданом.

Ібрагім Кейта навчався в Сенегалі, а згодом здобував вищу освіту й у Франції. Він є професором політології та історії.

У 1990-их Кейта пішов у політику й виступав проти політики військового режиму. Вже з 1994 року й аж до 2000 він був прем'єр-міністром Малі.

Згодом у період 2002 – 2007 років Ібрагім Бубакар Кейта очолював Національні збори Малі, а у 2013 році став президентом держави.

Внаслідок путчу 18 серпня 2020 року кілька офіцерів збройних сил Малі змусили президента піти у відставку. Його заарештували, але згодом звільнили під тиском міжнародних організацій.



Ібрагім Бубакар Кейта / Фото Associated Press