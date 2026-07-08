Зламає режим, – генерал армії розкрив, що ЗСУ задумали в Криму

Сили оборони України послідовно позбавляють окупований Крим ролі безпечного тилу для російської армії. Удари по логістиці, енергетиці, аеродромах, складах і системах ППО мають перетворити півострів із військового плацдарму на ізольовану пастку для окупантів.

Генерал армії Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу пояснив, яку стратегічну мету переслідують українські операції в Криму. За його словами, втрата контролю над півостровом може запустити процеси, що вдарять не лише по військових можливостях Росії, а й по стійкості путінського режиму.

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Крим мають перетворити з російського плацдарму на пастку

Стратегічне завдання Сил оборони України полягає в тому, щоб установити повний вогневий контроль над окупованим Кримом. Для цього необхідно послідовно уражати російські пункти управління, логістичні маршрути, Керченський міст, склади боєприпасів, війська та системи протиповітряної оборони.

Стратегічна ідея сьогодні – перетворити Крим на зону повного вогневого контролю з нашого боку. Йдеться про знищення всіх ресурсів управління військами, логістики, зокрема Керченського мосту, п'яти аеродромів, систем С-400 і С-500, безпілотників, військ та складів боєприпасів,

– пояснив Маломуж.

Окремою ціллю є перекриття постачання нафтопродуктів, потрібних російській авіації, ударним угрупованням і військовим частинам. Ізоляція має охопити всі сектори, щоб півострів більше не міг виконувати роль бази для накопичення сил і подальших атак на Україну.

Майданчик, який Росія називала плацдармом для перекидання військ, накопичення ресурсів і своїм військово-політичним форпостом, має перетворитися на пастку – стратегічну, військову, економічну та енергетичну,

– наголосив генерал армії.

Після знищення мостів, поромних переправ і маршрутів постачання окупанти втратять можливість регулярно отримувати техніку, озброєння, боєприпаси та пальне. Російські кораблі також перебуватимуть під постійним прицілом українських сил, що ще більше звузить можливості для евакуації й поповнення угруповання.

Втрата Криму може стати початком кінця режиму Путіна

Ізоляція півострова має створити умови для ширшої операції Сил оборони України. Якщо російське угруповання втратить стабільне постачання, воно не зможе повноцінно використовувати важке озброєння, поповнювати запаси боєприпасів і підтримувати особовий склад.

Ворог не матиме ресурсів для підтримки своїх військ, застосування потужних вогневих засобів і забезпечення їх боєприпасами та пальним. Особовий склад буде морально пригнічений, а панічні настрої створять можливості для ефективніших дій наших військ,

– пояснив Маломуж.

Втрата можливості використовувати півострів як військовий форпост підірве авторитет російського диктатора серед його оточення та населення. Обіцяні Путіним перемоги, нові території й посилення Росії дедалі сильніше суперечитимуть реальній ситуації.

Крим може стати надзвичайно ефективним стратегічним плацдармом для зміни ситуації на фронті й послаблення підтримки режиму Путіна. Це буде фактор, здатний зламати не лише модель ведення війни, а й увесь режим, спрямований проти України, Європи та інших країн світу,

– наголосив генерал армії.

Успішні українські операції на півострові можуть стати поштовхом до внутрішньої дестабілізації Росії та початком швидкого падіння режиму, який Путін значною мірою побудував на міфі про "повернення" Криму.

Путін спробує втримати Крим будь-якою ціною

Для Кремля Крим має значення не лише як військова база. Путін зробив окупацію півострова символом нібито відродження імперії, тому втрата контролю над ним стане особистим і політичним ударом по російському диктатору.

Крим для Путіна – це не просто військовий сектор чи захоплена земля. Він зробив його символом відродження великої імперії, тому втрата цього символу означатиме підрив його авторитету і фактичний початок кінця режиму,

– пояснив Маломуж.

Росія намагатиметься перекидати до Криму авіацію, безпілотники, ракетні систем і відновлювати пошкоджені маршрути постачання. Одночасно Кремль може посилити удари на інших напрямках фронту та по українських містах, щоб змусити Київ зупинити операції проти окупантів на півострові.

Москва розраховуватиме на великі жертви серед цивільних і суспільний тиск на українське військово-політичне керівництво. Таким чином Путін спробує нав'язати обмін: припинення російських атак в обмін на відмову України від подальшого послаблення окупаційного угруповання в Криму.

Путін так просто Крим не здасть. Він радше відступить на окремій ділянці Донеччини чи Запоріжжя, але за півострів триматиметься всіма військовими засобами, битиме по цивільному населенню і висуватиме ультиматуми, зокрема погрожуватиме тактичною ядерною зброєю,

– наголосив Маломуж.

Україні доведеться пройти складний етап воєнної конфронтації, адже Кремль сприйматиме втрату військового контролю над Кримом як загрозу самому існуванню режиму. Проте що слабшою ставатиме російська присутність на півострові, то менше можливостей Путін матиме для тиску на Київ і нав'язування переговорів за власним сценарієм.

Маломуж пояснив, чим втрата Криму загрожує Путіну: дивіться відео