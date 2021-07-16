"Діма, ми встигли": малюк з Одеси з рідкісним захворюванням отримав "найдорожчий укол у світі"

За історією маленького Дмитра Свічинського з Одеси спостерігала ледь не вся країна. І лише завдяки спільним зусиллям небайдужих життя малечі таки вдалося врятувати. 16 липня дитина отримала довгоочікуваний укол Zolgensma.

Про історію Дмитра розповіли на сторінці "Діти ми встигнемо". Це кампанія на підтримку дітей зі спінальною м'язовою атрофією в Україні.

Важливо Діма, ми встигли: українці зібрали понад 2 мільйони доларів на найдорожчий у світі укол

Історія порятунку Дмитра Свічинського

Лікарі виявили у маленького Дмитра СМА – це смертельне генетичне захворювання, що порушує функції нервових клітин спинного мозку та призводить до м'язової атрофії. Без належного лікування дитина могла не дожити до 2 років. Тож, Дмитрику був життєво необхідний укол препарату Zolgensma.

Його вартість складала захмарні 2,05 мільйона доларів. Потрібну суму збирали всією країною. До ініціативи "Діма, ми встигнемо" долучилися українські культурні діячі та політики. Батьки хлопчика розповідали, що суму, якої не вистачало для придбання Zolgensma, на рахунок перевів анонімний благодійник.

Хлопчик отримав "найдорожчий укол у світі"

Не зволікаючи, родина Свічинських вирушила до США. До слова, там курс лікування коштує на 250 тисяч доларів дешевше, ніж в Україні. Після обстеження Дмитрик таки отримав довгоочікуваний укол. Попереду у нього – двомісячний курс реабілітації.

Зазначимо, що в Україні понад 200 дітей хворіють на рідкісну генетичну хворобу – спинну м'язову атрофію (СМА). Ще 6 років тому ліків проти неї не існувало, але тепер у світі є три препарати, які можуть зупинити хворобу. Усі вони надзвичайно дорогі. Труднощів додає ще й те, що препарат необхідно ввести протягом 3 місяців після виявлення недуги. Саме тому збори коштів для хворих на СМА є терміновим.